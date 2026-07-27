Το συγκινητικό βίντεο της Άντζελας Γκερέκου για την ημέρα των γενεθλίων του Τόλη Βοσκόπουλου και το μήνυμα της κόρης τους
Το συγκινητικό βίντεο της Άντζελας Γκερέκου για την ημέρα των γενεθλίων του Τόλη Βοσκόπουλου και το μήνυμα της κόρης τους
Η κόρη τους αναδημοσίευσε την ανάρτηση και έγραψε: «Ίσως να μας βλέπεις και ίσως να είσαι χαρούμενος, σ' αγαπώ»
Ένα συγκινητικό βίντεο δημοσίευσε η Άντζελα Γκερέκου με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του Τόλη Βοσκόπουλου.
Η ηθοποιός, την Κυριακή 26 Ιουλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ο τραγουδιστής κρατούσε στην αγκαλιά του την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου και έκανε βόλτα στην παραλία.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άντζελα Γκερέκου έγραψε:«26 Ιουλίου… Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική. Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου».
Δείτε το βίντεο
Η Μαρία Βοσκοπούλου αναδημοσίευσε με τη σειρά της το βίντεο στα stories της στο προφίλ της και σημείωσε: «Σήμερα θα σβήναμε όλοι μαζί την τούρτα σου και θα κάναμε αγκαλιές. Εύχομαι να είσαι κάπου όμορφα, φωτεινά. Ίσως να μας βλέπεις και ίσως να είσαι χαρούμενος. Σ' αγαπώ».
Η ηθοποιός, την Κυριακή 26 Ιουλίου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ο τραγουδιστής κρατούσε στην αγκαλιά του την κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου και έκανε βόλτα στην παραλία.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άντζελα Γκερέκου έγραψε:«26 Ιουλίου… Τόλη μου, σαν σήμερα γεννήθηκες και ο κόσμος γέμισε αγάπη, φως και μουσική. Όπως ήταν κ η αγκαλιά σου».
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Μαρία Βοσκοπούλου αναδημοσίευσε με τη σειρά της το βίντεο στα stories της στο προφίλ της και σημείωσε: «Σήμερα θα σβήναμε όλοι μαζί την τούρτα σου και θα κάναμε αγκαλιές. Εύχομαι να είσαι κάπου όμορφα, φωτεινά. Ίσως να μας βλέπεις και ίσως να είσαι χαρούμενος. Σ' αγαπώ».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα