Μαζωνάκης για τον εγκλεισμό στο Δρομοκαΐτειο: Ένιωσα τρόμο και προδοσία - Ψευδής η καταγγελία για ασέλγεια

Η ημέρα που νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο

«Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου»

Η καταγγελία για ασέλγεια από τον Στέφανο Παπαδόπουλο

Ερχόντουσαν στο σπίτι μου χωρίς να τους καλέσουν. ερχόντουσαν όχι για να τα βρούμε, για να μου πουν ότι αυτά που λέω δεν ισχύον. Κάποιες στιγμές η οικογένεια άρχισε να γκρεμίζεται μέσα μου. Είμαι ένας άνθρωπος της οικογένειας. Το αίμα γίνεται νερό. Νομικά το θέμα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσω να κινούμαι νομικά. Ισχύει η αγωγή του 1.000.000 για τον ακούσιο εγκλεισμό.Σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Μου έλεγαν να μην κάνω δουλειές με συγγενείς, αλλά τα άκουγα λίγο κλισέ. Έχασα χρήματα, μπαίνουν κι άλλοι συνεργάτες, όχι μόνο η οικογένεια, χάθηκαν όλα αυτά, και οι άνθρωποι και τα χρήματα και όλα».Αναφερόμενος στην ημέρα που μπήκε στο Δρομοκαΐτειο, αποκάλυψε: «Εγώ πίστευα ότι τα πράγματα ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου με τους ανθρώπους. Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι μου, γύρισε την ζωή μου τούμπα. Γυρνώ από την βόλτα που έκανα με την Αρίθα, χτυπάει η πόρτα και εμφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά και μου δείχνει το χαρτί και μου λένε ότι πρέπει να πάω στο Δρομοκαϊτειο.Από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα ένιωθα, τότε ένιωθα περίεργα. Πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου που ούτε καν ήταν αλήθεια. Η μια μου η αδερφή ήταν έξω και με περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό.Αυτό για εμένα ήταν πάρα πολύ κακό. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφαγα, έκανα ντουζ, πήγα στο περιπολικό και πήγα στο Δρομοκαϊτειο. Τα τελευταία χρόνια δεν είχα άγχος με την εξουσία. Μιλούσα με τους αστυνομικούς. Ήμουν ήρεμος και μετά ξεκινούσα να σκέφτομαι τι θα συμβεί. Λέω τι θα κάνω; Άρχισα να σκέφτομαι τα πρακτικά θέματα σε περίπτωση που μείνω.Περίμενα ότι δεν θα με κρατήσουν. Κάτι υποθάλπτει από κάτω, το οποίο δεν το ξέρω. Υπάρχουν και οι ιδιωτικές κλινικές και οι δημόσιες, δεν ήξερα τι συμβαίνει, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι ντροπαλός και στην έκθεσή μου κάποιοι θεωρούσαν ότι είμαι αλαζόνας, αυτή ήταν μία άμυνα.Δεν ήταν το πιο εύκολο, φοβόμουν πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι μέσα στην κλινική. Ήταν αρκετά δύσκολο θα πω. Ένιωσα τρόμο και προδοσία. Η χαρά του Δρομοκαΐτειου ήμουν, κάποιοι έλεγαν εντάξει μια χαρά είμαστε αφού είναι και ο Μαζωνάκης εδώ.Η δουλειά μου ήταν αυτό φοβόμουν, Γενικά είχαμε κόψει με την οικογένειά μου αρκετό καιρό πριν. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι είχαν μία καραμέλα που μου το έλεγαν σε ό,τι και να έλεγα τύπου “δεν ξέρεις τι λες”. Σίγουρα είχαν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Θεωρώ ότι ήταν κίνηση πανικού. Προσπαθώ να καταλάβω και μέχρι σήμερα. Όταν πας να κάνεις μία κίνηση σαν αυτή πρέπει να υποστείς και τις συνέπειες.Η κίνηση ήταν ξεκάθαρη. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα που δεν τα πίστευα. Μέχρι να γίνει αυτή η κατάσταση κάποια πράγματα δεν τα ήξερα, δεν τα πίστευα. Η αγάπη των συγγενών μερικές φορές είναι καταστροφή. Δεν με ξάφνιασαν αυτά που έλεγαν, είχα καταλάβει πως θα κινηθούν.Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς κάτι, την αδυναμία του ανθρώπου και να πας να την χρησιμοποιήσεις εναντίον του; Γιατί τώρα; Δεν ένιωσα ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό μου. Μπορεί να αισθάνθηκα με το μέσα μου, με τις σκέψεις μου, με πράγματα που μου τα μεταφέρανε. Εγώ λέω ότι τελικά η ζωή είναι ο αγώνας ο Γιώργος με τον Γιώργο».Για το πώς έφτασε σε αυτό το σημείο με την οικογένειά του, είπε: «Μερικές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν, με επηρέασαν κατά του εαυτού μου. Αρέσει στους ανθρώπους να κάνουν ιστορίες. Όλα έγιναν προφητικά στη ζωή μου. Δεν ήταν ειλικρινής η οικογένειά μου όταν είπαν ότι θέλουν το καλό μου, ψευδής ήταν αυτό. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ήταν κάποιος άνθρωπος κατά μου. Δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, δεν πήρα ποτέ δημοσιογράφο τηλέφωνο.Ο Θεός σου δίνει αυτά που αντέχεις, αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Εμένα η πίστη και η πίστα με έσωσε. Ξεκίνησα από μικρός να κάνω ό,τι έκανα, δεν με βοήθησε κανείς ποτέ. Αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει ότι κάποιος θα πει "έτσι συμπεριφέρθηκε στην οικογένειά του;".Ακόμα δυστυχώς με ενδιαφέρει η άποψη του κόσμου. Πήγα να κάνω ένα χειρουργείο εκτάκτως, αφαίρεσα τη χολή. Ήξερα ότι όλα αυτά που άρχισα να δέχομαι θα μου βγει κάπου. Μου είπαν για το χειρουργείο της οικογένειάς μου αλλά δεν τους πίστευα στην αρχή. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, πώς είναι δυνατόν να λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια που ήμασταν έτσι.Ήμασταν μία οικογένεια που είχε πολύ χιούμορ, δεν ήμασταν κάθε Κυριακή στο οικογενειακό τραπέζι, ήμασταν πολύ χαλαροί. Ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, θεωρώ ότι θα τσιμπήσει κάποιος. Ο πατέρας μου είναι ουδέτερος, υποστήριζε πάντα τη μαμά ο μπαμπάς.Η αγάπη ξέρετε τι σημαίνει; Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω, σίγουρα είμαι πικραμένος, ψυχραμένος. Πάντα κρατάω μία ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό γιατί πορεύομαι με το καλό. Αν δω τηλέφωνο στο κινητό μου από την οικογένειά μου δεν θα απαντήσω. Όσες φορές το έχω σηκώσει είναι η ίδια συμπεριφορά, δεν έχει αλλάξει τίποτα.Μόνο ο Θεός συγχωρεί, όχι εγώ. Παλεύω να συγχωρέσω κάποια στιγμή. Με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Με τους συναδέλφους έχω μία σχέση και στάση πολύ ωραία, αυτό που είδα περισσότερο κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Κάποιοι είπαν “δεν ξέρουμε αν το έκαναν”.Με ενόχλησαν πρόσωπα που είχα βοηθήσει εγώ να λένε «πώς το κάνει πάντα τα μπαλώνει και τα ξεπερνάει». Με ενόχλησε πολύ αυτό. Από πού και ως πού να το πει αυτό ο Αντώνης Ρέμος; Ότι είμαι με το ένα πόδι στο σκοτάδι και με το άλλο στο φως; Σαφώς θα με ενοχλήσει να πει ο κάθε ένας ό,τι θέλει. Εγώ θεωρώ ότι είναι όλα λίγο μύθοι, είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ τα πράγματα. Θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα. Τα σκοτάδια που οι άνθρωποι θεωρούν σκοτάδια είναι μέρα για εμένα. Από αυτή την ιστορία εγώ βγαίνω πολύ καλύτερα από πριν».Αναφερόμενος στην καταγγελία σε βάρος του για ασέλγεια, που έκανε ο 21χρονος Στέφανος Παπαδόπουλος τον περασμένο Δεκέμβριο, ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Θα στα πω τα πράγματα όπως είναι. Τον συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο προηγούμενος μαέστρος. Αυτό το πράγμα ήταν μία τεράστια κίνηση ενός επιχειρηματία προς τα εμένα. Αυτό που εμένα με θύμωσε ήταν ότι εγώ είχα έναν τρόπο για εμένα, να μην ακουστεί ποτέ τίποτα για εμένα.Καθόμουν και σκεφτόμουν τι είναι αυτό που σε ανησυχεί; Εγώ τόσο καιρό όταν ήθελα να πω κάτι μου έλεγαν μην το πεις γιατί θα γυρίσει πάνω σου επειδή είσαι γνωστός. Πάντα ζούσα με αυτό τον φόβο. Δεν προστάτευα τον εαυτό μου από το ποιος θα συναναστραφώ. Εγώ είμαι αυθόρμητος. Δεν έμπλεκα μέχρι τώρα τα επαγγελματικά μου με τα προσωπικά μου. Όταν έμαθα ότι ο συγκεκριμένος νεαρός με κατηγορεί για ασέλγεια γύρισα το κεφάλι μου από την άλλη. Παλιά θα έβγαζα αυτοάνοσα. Ότι είναι ψευδής καταγγελία είναι γεγονός.Αφήνω τον κόσμο να βγάζει το συμπέρασμα μόνος του. Ένα χρόνο πριν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου έλεγε ότι «ο τραγουδιστής αυτός έλεγε κάτι για metoo». Το παιδί το είχα δει πρώτη φορά στο καμαρίνι που ήθελε ένα κουστούμι για να βγει, εκεί του έδωσα εγώ. Δεν είναι και ο τύπος μου.Τα νέα παιδιά είναι πιο πονηρά από εμάς. Έχω κινηθεί νομικά και θα δούμε τι θα συμβεί περιμένω την συμβουλή του δικηγόρου μου» ξεκαθάρισε ο Γιώργος Μαζωνάκης.