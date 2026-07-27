Επίδομα ανεργίας ΔΥΠΑ: Πότε μπορείτε να το λάβετε δεύτερη φορά και ποιος είναι ο κανόνας των 400 ημερών

Η επαναχορήγηση του επιδόματος ανεργίας από τη ΔΥΠΑ είναι δυνατή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις - Καθοριστικό ρόλο παίζουν ο κανόνας των 400 ημερών στην τετραετία

ανεργίας της ΔΥΠΑ μια ιδιαίτερα σημαντική πηγή στήριξης για χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν είναι λίγοι, όμως, όσοι επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, απασχολούνται για κάποιο διάστημα και στη συνέχεια μένουν ξανά άνεργοι, αναρωτώμενοι αν μπορούν να λάβουν εκ νέου την επιδότηση.



Η απάντηση είναι θετική, ωστόσο η διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Η χορήγηση νέου επιδόματος εξαρτάται από συγκεκριμένες ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις που εξετάζει η ΔΥΠΑ, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει το ιστορικό των προηγούμενων επιδοτήσεων, τα ένσημα που έχουν συγκεντρωθεί και ο τρόπος με τον οποίο έληξε η τελευταία εργασιακή σχέση.







Ο κανόνας που κρίνει τις περισσότερες αιτήσεις Το βασικότερο σημείο που εξετάζει η ΔΥΠΑ στις περιπτώσεις δεύτερης ή επόμενης επιδότησης είναι ο λεγόμενος κανόνας των 400 ημερών.



Η υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο στο ιστορικό του ανέργου για τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, υπολογίζοντας όλες τις ημέρες επιδότησης που έχουν ήδη χορηγηθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.







Πρόκειται για έναν περιορισμό που εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εργάστηκε κάποιος μετά την προηγούμενη επιδότησή του ή πόσα νέα ένσημα συγκέντρωσε.



Πότε απορρίπτεται η αίτηση Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη εξαντλήσει το όριο των 400 ημερών επιδότησης μέσα στην τελευταία τετραετία, η νέα αίτηση δεν μπορεί να εγκριθεί.



Κλείσιμο



Αντίθετα, όταν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο, υπάρχει δυνατότητα νέας επιδότησης.



Για παράδειγμα, εάν ένας άνεργος έχει λάβει συνολικά 300 ημέρες επιδόματος κατά την τελευταία τετραετία, μπορεί να επιδοτηθεί εκ νέου μόνο για τις υπόλοιπες 100 ημέρες, ώστε να συμπληρωθεί το συνολικό επιτρεπόμενο όριο.



Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος του ιστορικού επιδότησης αποτελεί το πρώτο βήμα πριν από οποιαδήποτε νέα αίτηση.



Η απώλεια μιας θέσης εργασίας συνοδεύεται συχνά από οικονομική αβεβαιότητα, γεγονός που καθιστά το τακτικό επίδομα μια ιδιαίτερα σημαντική πηγή στήριξης για χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν είναι λίγοι, όμως, όσοι επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, απασχολούνται για κάποιο διάστημα και στη συνέχεια μένουν ξανά άνεργοι, αναρωτώμενοι αν μπορούν να λάβουν εκ νέου την επιδότηση.Η απάντηση είναι θετική, ωστόσο η διαδικασία δεν είναι αυτόματη. Η χορήγηση νέου επιδόματος εξαρτάται από συγκεκριμένες ασφαλιστικές και χρονικές προϋποθέσεις που εξετάζει η ΔΥΠΑ, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει το ιστορικό των προηγούμενων επιδοτήσεων, τα ένσημα που έχουν συγκεντρωθεί και ο τρόπος με τον οποίο έληξε η τελευταία εργασιακή σχέση.Πριν από οποιαδήποτε νέα αίτηση, είναι σημαντικό ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει ποια κριτήρια εξετάζονται, ώστε να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις και άσκοπες καθυστερήσεις.Το βασικότερο σημείο που εξετάζει η ΔΥΠΑ στις περιπτώσεις δεύτερης ή επόμενης επιδότησης είναι ο λεγόμενος κανόνας των 400 ημερών.Η υπηρεσία πραγματοποιεί έλεγχο στο ιστορικό του ανέργου για τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, υπολογίζοντας όλες τις ημέρες επιδότησης που έχουν ήδη χορηγηθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.Η νομοθεσία προβλέπει ότι μέσα στην τελευταία τετραετία ένας δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει περισσότερες από 400 ημέρες τακτικής επιδότησης ανεργίας συνολικά.Πρόκειται για έναν περιορισμό που εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εργάστηκε κάποιος μετά την προηγούμενη επιδότησή του ή πόσα νέα ένσημα συγκέντρωσε.Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη εξαντλήσει το όριο των 400 ημερών επιδότησης μέσα στην τελευταία τετραετία, η νέα αίτηση δεν μπορεί να εγκριθεί.Στην περίπτωση αυτή, η ΔΥΠΑ απορρίπτει την αίτηση ακόμη και αν ο εργαζόμενος πληροί όλες τις υπόλοιπες ασφαλιστικές προϋποθέσεις.Αντίθετα, όταν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο, υπάρχει δυνατότητα νέας επιδότησης.Για παράδειγμα, εάν ένας άνεργος έχει λάβει συνολικά 300 ημέρες επιδόματος κατά την τελευταία τετραετία, μπορεί να επιδοτηθεί εκ νέου μόνο για τις υπόλοιπες 100 ημέρες, ώστε να συμπληρωθεί το συνολικό επιτρεπόμενο όριο.Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος του ιστορικού επιδότησης αποτελεί το πρώτο βήμα πριν από οποιαδήποτε νέα αίτηση.

Τα ένσημα που απαιτούνται Αφού διαπιστωθεί ότι δεν έχει εξαντληθεί το πλαφόν των ημερών επιδότησης, εξετάζεται η ασφαλιστική προϋπόθεση των ημερών εργασίας.



Η ΔΥΠΑ ελέγχει τα ένσημα που έχουν συγκεντρωθεί κατά το τελευταίο 14μηνο πριν από την απόλυση ή τη λήξη της σύμβασης εργασίας.



Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα που αρκετοί εργαζόμενοι αγνοούν.



Από τον υπολογισμό του 14μήνου εξαιρούνται οι δύο τελευταίοι μήνες πριν από τη λύση της εργασιακής σχέσης. Αυτό σημαίνει ότι οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε αυτό το δίμηνο δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον έλεγχο των απαιτούμενων ενσήμων.



Για τους περισσότερους μισθωτούς απαιτούνται τουλάχιστον 125 ημέρες εργασίας μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.



Στην περίπτωση των οικοδόμων, η προϋπόθεση είναι χαμηλότερη και διαμορφώνεται στις 100 ημέρες εργασίας, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας.



Η πλήρωση αυτών των ασφαλιστικών προϋποθέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η εξέταση της αίτησης.



Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις Η συγκέντρωση των απαιτούμενων ενσήμων και η συμμόρφωση με τον κανόνα της τετραετίας δεν αρκούν από μόνες τους για τη χορήγηση του επιδόματος.



Η ΔΥΠΑ εξετάζει παράλληλα και τον τρόπο με τον οποίο διακόπηκε η εργασιακή σχέση.



Το τακτικό επίδομα ανεργίας καταβάλλεται όταν η απασχόληση λήγει λόγω απόλυσης ή μετά τη λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.



Αντίθετα, όταν ο εργαζόμενος αποχωρεί με οικειοθελή παραίτηση, δεν θεμελιώνει δικαίωμα λήψης της συγκεκριμένης παροχής.



Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος ως μισθωτός στον κλάδο ανεργίας της ΔΥΠΑ και να μην διατηρεί ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος.



Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων και να διατηρείται η ιδιότητα του ανέργου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.



Τι πρέπει να ελέγξετε πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία Πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να πραγματοποιήσουν έναν πλήρη έλεγχο των ασφαλιστικών και επιδοματικών τους στοιχείων.



Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον συνολικό αριθμό των ημερών επιδότησης που έχουν ήδη λάβει μέσα στην τελευταία τετραετία, καθώς και στον αριθμό των ενσήμων που διαθέτουν.



Η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και του e-ΕΦΚΑ επιτρέπει στους ασφαλισμένους να αποκτήσουν σαφή εικόνα πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο απόρριψης της αίτησης.



Ένας προληπτικός έλεγχος μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμος, καθώς επιτρέπει στον άνεργο να γνωρίζει αν πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή αν χρειάζεται να συμπληρώσει επιπλέον χρόνο ασφάλισης πριν προχωρήσει σε νέα αίτηση.



Η σωστή προετοιμασία αυξάνει τις πιθανότητες έγκρισης Η επαναχορήγηση του επιδόματος ανεργίας δεν αποκλείεται για όσους έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν. Ωστόσο, κάθε νέα αίτηση εξετάζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν τόσο το ιστορικό των προηγούμενων επιδοτήσεων όσο και την ασφαλιστική κατάσταση του εργαζομένου.



Ο κανόνας των 400 ημερών, τα απαιτούμενα ένσημα, ο τρόπος λύσης της εργασιακής σχέσης και η διατήρηση της ιδιότητας του ανέργου αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν αν ένας εργαζόμενος μπορεί να λάβει ξανά το επίδομα.



Η προσεκτική προετοιμασία και ο έγκαιρος έλεγχος όλων των στοιχείων πριν από την υποβολή της αίτησης αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα και να αυξηθούν οι πιθανότητες έγκρισής της.

27.07.2026, 14:37