Ο Γιώργος Μαζωνάκης φωτογραφίζεται ως... «αγρότης μόνος ψάχνει»
Ο Γιώργος Μαζωνάκης φωτογραφίζεται ως... «αγρότης μόνος ψάχνει»
Ο τραγουδιστής πήρε ένα κλαδευτήρι και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό
Ως... «αγρότης μόνος ψάχνει» πόζαρε ο Γιώργος Μαζωνάκης, δημοσιεύοντας μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media.
Ο τραγουδιστής πήρε ένα κλαδευτήρι και ανέλαβε να περιποιηθεί τα φυτά στον κήπο του σπιτιού του. Φορώντας τζιν και μπλε μπλούζα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram μερικές εικόνες. «Αγρότης μόνος ψάχνει…», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τις φωτογραφίες
Ο τραγουδιστής πήρε ένα κλαδευτήρι και ανέλαβε να περιποιηθεί τα φυτά στον κήπο του σπιτιού του. Φορώντας τζιν και μπλε μπλούζα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram μερικές εικόνες. «Αγρότης μόνος ψάχνει…», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής του.
Δείτε τις φωτογραφίες
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