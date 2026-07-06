Ο Γιώργος Μαζωνάκης φωτογραφίζεται ως... «αγρότης μόνος ψάχνει»
GALA
Γιώργος Μαζωνάκης Αγρότης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φωτογραφίζεται ως... «αγρότης μόνος ψάχνει»

Ο τραγουδιστής πήρε ένα κλαδευτήρι και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φωτογραφίζεται ως... «αγρότης μόνος ψάχνει»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ως... «αγρότης μόνος ψάχνει» πόζαρε ο Γιώργος Μαζωνάκης, δημοσιεύοντας μια σειρά από στιγμιότυπα στα social media.

Ο τραγουδιστής πήρε ένα κλαδευτήρι και ανέλαβε να περιποιηθεί τα φυτά στον κήπο του σπιτιού του. Φορώντας τζιν και μπλε μπλούζα, ο Γιώργος Μαζωνάκης πόζαρε στον φωτογραφικό φακό, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους στο Instagram μερικές εικόνες. «Αγρότης μόνος ψάχνει…», σχολίασε στη συνοδευτική λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε τις φωτογραφίες


Ο Γιώργος Μαζωνάκης φωτογραφίζεται ως... «αγρότης μόνος ψάχνει»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φωτογραφίζεται ως... «αγρότης μόνος ψάχνει»
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου HHG ταξίδεψε στη Λήμνο

Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης