Αμαλία Κωστοπούλου: Δεν καταλαβαίνω τα πατριαρχικά σχόλια, θέλω να έχω το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά μου
Αμαλία Κωστοπούλου: Δεν καταλαβαίνω τα πατριαρχικά σχόλια, θέλω να έχω το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά μου
Η Αμαλία Κωστοπούλου απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την αλλαγή του ονόματός της σε «Αμαλία Μέντγουελ» στο Instagram
Σε σχόλια που δέχτηκε σχετικά με την αλλαγή του επωνύμου της, καθώς πρόσθεσε αυτό του συζύγου της στον λογαριασμό της στο Instagram, απάντησε η Αμαλία Κωστοπούλου, εξηγώντας ότι θέλει να έχει το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά της και δηλώνοντας πως δεν καταλαβαίνει τις «πατριαρχικές» αντιδράσεις ορισμένων.
Η κόρη του Πέτρου Κωστοπούλου και της Τζένης Μπαλατσινού παντρεύτηκε πριν από περίπου δύο μήνες με τον Τζέικ Μέντγουελ, και πριν από λίγες ημέρες πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στον λογαριασμό της στο Instagram.
Μερικοί ακόλουθοι της παρατήρησαν αυτή την αλλαγή, και έτσι σε Q&A που έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου την Τετάρτη 22 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απάντησε στην ερώτηση «γιατί άλλαξες το επώνυμό σου;».
Από τη μεριά της εξήγησε, ότι άλλαξε το επώνυμό της επειδή θέλει να έχει στο μέλλον το ίδιο με τα παιδιά της, ενώ έκανε το πατρικό της δεύτερο όνομα. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτη από τον αριθμό των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφασή της και τόνισε ότι δεν καταλαβαίνει τα «πατριαρχικά» σχόλια που δέχτηκε.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ειλικρινά, έχω εκπλαγεί πολύ από τον αριθμό των αντιδράσεων για το γεγονός ότι άλλαξα το όνομά μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν ένα τόσο “καυτό θέμα”. Ειδικά στη σημερινή εποχή, ο καθένας θα πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα “πατριαρχικά” σχόλια - έκπληξη, πάντα θα έχεις το όνομα ενός άντρα. Στην πραγματικότητα, έκανα το επώνυμό μου δεύτερο όνομά μου. Ορίστε μερικοί λόγοι: Θέλω να έχω το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά μου. Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα με ένα μακρύ ελληνικό επώνυμο. Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και, στην πραγματικότητα, είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνουν στις ΗΠΑ. Ελεύθερη βούληση».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία. Το ζευγάρι, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, αντάλλαξε όρκους αγάπης παρουσία περίπου 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση.
Η κόρη του Πέτρου Κωστοπούλου και της Τζένης Μπαλατσινού παντρεύτηκε πριν από περίπου δύο μήνες με τον Τζέικ Μέντγουελ, και πριν από λίγες ημέρες πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στον λογαριασμό της στο Instagram.
Μερικοί ακόλουθοι της παρατήρησαν αυτή την αλλαγή, και έτσι σε Q&A που έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου την Τετάρτη 22 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, απάντησε στην ερώτηση «γιατί άλλαξες το επώνυμό σου;».
Από τη μεριά της εξήγησε, ότι άλλαξε το επώνυμό της επειδή θέλει να έχει στο μέλλον το ίδιο με τα παιδιά της, ενώ έκανε το πατρικό της δεύτερο όνομα. Παράλληλα, δήλωσε έκπληκτη από τον αριθμό των αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφασή της και τόνισε ότι δεν καταλαβαίνει τα «πατριαρχικά» σχόλια που δέχτηκε.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Ειλικρινά, έχω εκπλαγεί πολύ από τον αριθμό των αντιδράσεων για το γεγονός ότι άλλαξα το όνομά μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν ένα τόσο “καυτό θέμα”. Ειδικά στη σημερινή εποχή, ο καθένας θα πρέπει να κάνει ό,τι τον κάνει ευτυχισμένο. Δεν καταλαβαίνω τα “πατριαρχικά” σχόλια - έκπληξη, πάντα θα έχεις το όνομα ενός άντρα. Στην πραγματικότητα, έκανα το επώνυμό μου δεύτερο όνομά μου. Ορίστε μερικοί λόγοι: Θέλω να έχω το ίδιο επώνυμο με τα παιδιά μου. Είναι δύσκολο να τα βγάλεις πέρα με ένα μακρύ ελληνικό επώνυμο. Δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο και, στην πραγματικότητα, είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνουν στις ΗΠΑ. Ελεύθερη βούληση».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία. Το ζευγάρι, έπειτα από τρία χρόνια σχέσης, αντάλλαξε όρκους αγάπης παρουσία περίπου 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ μετά το μυστήριο ακολούθησε γαμήλια δεξίωση.
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