Η Αμαλία Κωστοπούλου πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στον λογαριασμό της στο Instagram
Η Αμαλία Κωστοπούλου πρόσθεσε το επώνυμο του συζύγου της στον λογαριασμό της στο Instagram
Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού προχώρησε στη συγκεκριμένη αλλαγή έναν περίπου μήνα μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ στην Ελλάδα
Μία αλλαγή στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Αμαλία Κωστοπούλου έναν περίπου μήνα μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ στην Ελλάδα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Μεσσηνία στα τέλη Μαΐου, ενώ είχε προηγηθεί ο πολιτικός του γάμος στην Αμερική.
Συγκεκριμένα, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού άλλαξε το όνομά της. Πλέον συστήνεται μέσα από το Instagram ως Αμαλία Μέντγουελ, έχοντας προσθέσει το επώνυμό του συζύγου της δίπλα στο όνομά της.
Συγκεκριμένα, η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού άλλαξε το όνομά της. Πλέον συστήνεται μέσα από το Instagram ως Αμαλία Μέντγουελ, έχοντας προσθέσει το επώνυμό του συζύγου της δίπλα στο όνομά της.
Δείτε τη φωτογραφία
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου, με φόντο ένα ειδυλλιακό σκηνικό στη Μεσσηνία. Οι δυο τους αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης, μετά από τρία χρόνια σχέσης, παρουσία 350 καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ακολούθησε δεξίωση.
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