Αντώνης Λουδάρος για την προσωπική του ζωή: Ερωτεύοµαι, τρώω τα µούτρα µου, πέφτω, αλλά σηκώνοµαι
GALA
Αντώνης Λουδάρος προσωπική ζωή

Αντώνης Λουδάρος για την προσωπική του ζωή: Ερωτεύοµαι, τρώω τα µούτρα µου, πέφτω, αλλά σηκώνοµαι

∆εν κρύβοµαι, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξέρετε τα προσωπικά µου, σχολίασε ο ηθοποιός

Αντώνης Λουδάρος για την προσωπική του ζωή: Ερωτεύοµαι, τρώω τα µούτρα µου, πέφτω, αλλά σηκώνοµαι
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Στην προσωπική του ζωή και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει τις σχέσεις αναφέρθηκε ο Αντώνης Λουδάρος, σχολιάζοντας ότι συνεχίζει να ερωτεύεται παρά τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις που μπορεί να προκύψουν.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας μέσω κάποιας σχέσης του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret και τη Σάσα Σταμάτη τόνισε ότι δεν κρύβεται, ωστόσο φροντίζει όπως είπε, να μην προβάλλει τα προσωπικά του.

Παρά τις απογοητεύσεις που μπορεί να βιώνει, ο Αντώνης Λουδάρος δήλωσε ότι οι φίλοι και η δουλειά του αποτελούν βασικούς πυλώνες της ζωής του, σχολιάζοντας πως: «Καλά είµαι. Το παλεύω, το ζω. Κάθε µέρα. Τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή. Θέλει προσπάθεια και θετική σκέψη. Παλεύω καθηµερινά για την ευτυχία µου. ∆εν εγκαταλείπω. Ευτυχώς κάνω μία δουλειά που αγαπάω, έχω λίγους φίλους, ό,τι πιο πολύτιµο έχω, ερωτεύοµαι, τρώω τα µούτρα µου, πέφτω, αλλά σηκώνοµαι και πάλι και χαµογελώ στη ζωή. Όπως όλοι. Γιατί να είναι στη δηµοσιότητα η προσωπική µου ζωή; ∆εν κρύβοµαι, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξέρετε τα προσωπικά µου για να υπάρχω. ∆όξα τω Θεώ, µια χαρά είµαι. Αγαπάω, αγαπιέµαι και χαµογελώ στη ζωή».
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Μετά τις βάσεις, τι; Οι επιλογές που έχουν σήμερα οι υποψήφιοι στην Ελλάδα

Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.

Η κάθε αγορά σου μπορεί να έχει πλέον το δικό της πλάνο

Κι αν ο τρόπος που κάνεις τις αγορές σου μπορούσε να προσαρμόζεται στη ζωή σου και όχι το αντίστροφο; Μια νέα πρόταση έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την ευελιξία στις αγορές και σου δίνει την ευκαιρία να αγοράσεις αυτό που ταιριάζει και ανταποκρίνεται στις δυνατότητες σου.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης