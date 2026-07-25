Αντώνης Λουδάρος για την προσωπική του ζωή: Ερωτεύοµαι, τρώω τα µούτρα µου, πέφτω, αλλά σηκώνοµαι
Αντώνης Λουδάρος για την προσωπική του ζωή: Ερωτεύοµαι, τρώω τα µούτρα µου, πέφτω, αλλά σηκώνοµαι
∆εν κρύβοµαι, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξέρετε τα προσωπικά µου, σχολίασε ο ηθοποιός
Στην προσωπική του ζωή και στον τρόπο με τον οποίο βιώνει τις σχέσεις αναφέρθηκε ο Αντώνης Λουδάρος, σχολιάζοντας ότι συνεχίζει να ερωτεύεται παρά τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις που μπορεί να προκύψουν.
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας μέσω κάποιας σχέσης του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret και τη Σάσα Σταμάτη τόνισε ότι δεν κρύβεται, ωστόσο φροντίζει όπως είπε, να μην προβάλλει τα προσωπικά του.
Παρά τις απογοητεύσεις που μπορεί να βιώνει, ο Αντώνης Λουδάρος δήλωσε ότι οι φίλοι και η δουλειά του αποτελούν βασικούς πυλώνες της ζωής του, σχολιάζοντας πως: «Καλά είµαι. Το παλεύω, το ζω. Κάθε µέρα. Τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή. Θέλει προσπάθεια και θετική σκέψη. Παλεύω καθηµερινά για την ευτυχία µου. ∆εν εγκαταλείπω. Ευτυχώς κάνω μία δουλειά που αγαπάω, έχω λίγους φίλους, ό,τι πιο πολύτιµο έχω, ερωτεύοµαι, τρώω τα µούτρα µου, πέφτω, αλλά σηκώνοµαι και πάλι και χαµογελώ στη ζωή. Όπως όλοι. Γιατί να είναι στη δηµοσιότητα η προσωπική µου ζωή; ∆εν κρύβοµαι, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξέρετε τα προσωπικά µου για να υπάρχω. ∆όξα τω Θεώ, µια χαρά είµαι. Αγαπάω, αγαπιέµαι και χαµογελώ στη ζωή».
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να απασχολεί τα φώτα της δημοσιότητας μέσω κάποιας σχέσης του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Secret και τη Σάσα Σταμάτη τόνισε ότι δεν κρύβεται, ωστόσο φροντίζει όπως είπε, να μην προβάλλει τα προσωπικά του.
Παρά τις απογοητεύσεις που μπορεί να βιώνει, ο Αντώνης Λουδάρος δήλωσε ότι οι φίλοι και η δουλειά του αποτελούν βασικούς πυλώνες της ζωής του, σχολιάζοντας πως: «Καλά είµαι. Το παλεύω, το ζω. Κάθε µέρα. Τίποτα δεν χαρίζεται στη ζωή. Θέλει προσπάθεια και θετική σκέψη. Παλεύω καθηµερινά για την ευτυχία µου. ∆εν εγκαταλείπω. Ευτυχώς κάνω μία δουλειά που αγαπάω, έχω λίγους φίλους, ό,τι πιο πολύτιµο έχω, ερωτεύοµαι, τρώω τα µούτρα µου, πέφτω, αλλά σηκώνοµαι και πάλι και χαµογελώ στη ζωή. Όπως όλοι. Γιατί να είναι στη δηµοσιότητα η προσωπική µου ζωή; ∆εν κρύβοµαι, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξέρετε τα προσωπικά µου για να υπάρχω. ∆όξα τω Θεώ, µια χαρά είµαι. Αγαπάω, αγαπιέµαι και χαµογελώ στη ζωή».
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