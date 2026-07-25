Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά, από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών φέτος
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Πυροσβεστικό Σώμα Έβρος Γρεβενά

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά, από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών φέτος

Το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά, από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών φέτος
Ακόμη dύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, αυτή τη φορά σε Έβρο και Γρεβενά, με τα δύο περιστατικά να αποδίδονται σε βλάβη οχήματος και σε καύση φυτικής βλάστησης. Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών στη χώρα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Έβρου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών, για δύο πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες στη Λευκίμη Έβρου και σε περιοχή των Γρεβενών.

Συγκεκριμένα, στη Λευκίμη Έβρου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 14:33 της Παρασκευής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, 19χρονος καναδικής υπηκοότητας φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του υπέστη απώλεια πίεσης ελαστικού και υπερθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα. Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Έβρου, ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Λίγο νωρίτερα στα Γρεβενά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:53, κατά τη διάρκεια καύσης σωρού φυτικής βλάστησης. Για το περιστατικό συνελήφθη 69χρονος, επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από διερεύνηση του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γρεβενών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 24 Ιουλίου 2026 έχουν επιβληθεί 608 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 858.177,11 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 221 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 195 αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 26 από πρόθεση, ποσοστά που διαμορφώνονται στο 88,24% και 11,76% αντίστοιχα.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.

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