Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56: Δείτε το βίντεο από τα γενέθλιά της
Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56: Δείτε το βίντεο από τα γενέθλιά της
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο πριν σβήσει τα κεριά της τούρτας της
Τα 56 έκλεισε η Έλλη Κοκκίνου και γιόρτασε τα γενέθλια της μαζί με φίλους της.
Το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media ένα χιουμοριστικό βίντεο από την έξοδο που πραγματοποίησε για τα γενέθλια της. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται σε ένα μαγαζί, ενώ μπροστά της έχει τοποθετηθεί μία τούρτα με τον αριθμό 5.
Στη συνέχεια, κάποιος έβαλε στο κεφάλι της εορτάζουσας μία στέκα που έγραφε «χαρούμενα γενέθλια» και στη συνέχεια κάποιος άλλος της τοποθέτησε στο πρόσωπο ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου. Τότε, η Έλλη Κοκκίνου πήρε μία καραμούζα, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως στα πάρτι γενεθλίων και παράλληλα προστέθηκε το δεύτερο κερί στην τούρτα της με το νούμερο 6.
«Χαρούμενα γενέθλια σε εμένα» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία
Το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media ένα χιουμοριστικό βίντεο από την έξοδο που πραγματοποίησε για τα γενέθλια της. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται σε ένα μαγαζί, ενώ μπροστά της έχει τοποθετηθεί μία τούρτα με τον αριθμό 5.
Στη συνέχεια, κάποιος έβαλε στο κεφάλι της εορτάζουσας μία στέκα που έγραφε «χαρούμενα γενέθλια» και στη συνέχεια κάποιος άλλος της τοποθέτησε στο πρόσωπο ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου. Τότε, η Έλλη Κοκκίνου πήρε μία καραμούζα, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως στα πάρτι γενεθλίων και παράλληλα προστέθηκε το δεύτερο κερί στην τούρτα της με το νούμερο 6.
«Χαρούμενα γενέθλια σε εμένα» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε το βίντεο και φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα