Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56: Δείτε το βίντεο από τα γενέθλιά της
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Έλλη Κοκκίνου Γενέθλια

Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56: Δείτε το βίντεο από τα γενέθλιά της

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε βίντεο πριν σβήσει τα κεριά της τούρτας της

Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56: Δείτε το βίντεο από τα γενέθλιά της
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 56 έκλεισε η Έλλη Κοκκίνου και γιόρτασε τα γενέθλια της μαζί με φίλους της.

Το βράδυ της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η τραγουδίστρια δημοσίευσε στα social media ένα χιουμοριστικό βίντεο από την έξοδο που πραγματοποίησε για τα γενέθλια της. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται σε ένα μαγαζί, ενώ μπροστά της έχει τοποθετηθεί μία τούρτα με τον αριθμό 5.

Στη συνέχεια, κάποιος έβαλε στο κεφάλι της εορτάζουσας μία στέκα που έγραφε «χαρούμενα γενέθλια» και στη συνέχεια κάποιος άλλος της τοποθέτησε στο πρόσωπο ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου.  Τότε, η Έλλη Κοκκίνου πήρε μία καραμούζα, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως στα πάρτι γενεθλίων και παράλληλα προστέθηκε το δεύτερο κερί στην τούρτα της με το νούμερο 6.

«Χαρούμενα γενέθλια σε εμένα» έγραψε η τραγουδίστρια στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.

Δείτε το βίντεο και φωτογραφία


Η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56: Δείτε το βίντεο από τα γενέθλιά της
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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