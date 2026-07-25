Ο Morrissey ζητά από τον Πέδρο Σάντσεθ την απαγόρευση των ταυρομαχιών στην Ισπανία

Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να προχωρήσει στην απαγόρευση των ταυρομαχιών απεύθυνε ο Morrissey

συνεργάστηκε με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων (PETA) και

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Έκκληση στονγνωστός για τη δράση του υπέρ της προστασίας των ζώων.Με αφορμή τις επερχόμενες συναυλίες του στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη, στις 25 και 29 Ιουλίου αντίστοιχα, ο μουσικόςδημοσίευσε ανοιχτή επιστολή, στην οποία ζητά να τερματιστεί άμεσα το συγκεκριμένο θέαμα, το οποίο χαρακτηρίζει αιματηρό.«Η Ισπανία έχει χαρίσει στον κόσμο σπουδαία μουσική, τέχνη, λογοτεχνία και χορό, ωστόσο οι ταυρομαχίες συνεχίζουν να αμαυρώνουν τη φήμη της στην παγκόσμια σκηνή» αναφέρει ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός των The Smiths.Στην επιστολή του, ο Morrissey αναφέρεται στη μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια των ταυρομαχιών, υποστηρίζοντας: «Ένα τρομοκρατημένο και βασανισμένο ζώο που πεθαίνει, πνιγμένο στο ίδιο του το αίμα επειδή ένας άνθρωπος το βασάνισε και το μαχαίρωσε, είναι σκληρότητα προς τα ζώα που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως "πολιτισμός". Ο Βελάσκεθ, ο Λόρκα, ο Θερβάντες, το φλαμένκο είναι πολιτισμός».Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν ήδη διατυπωθεί «εκκλήσεις για την απαγόρευση αυτού του αποτρόπαιου θεάματος», υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να σταματήσει». Ο ίδιος πρότεινε, επίσης, οι πόροι του «δημόσιου ταμείου» που διοχετεύονται στις ταυρομαχίες να αξιοποιηθούν σε άλλα «αξιόλογα προγράμματα».Ο Morrissey, ο οποίος έχει εκφράσει εδώ και χρόνια την αντίθεσή του στις ταυρομαχίες και έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι «The Bullfighter Dies» («Ο Ταυρομάχος Πεθαίνει»), έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με την PETA.: Shutterstock