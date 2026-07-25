Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
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Προεδρικό Μέγαρο Αποκατάσταση της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι

Στη δεξίωση για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η ισχυρή γυναικεία παρουσία και οι προσεγμένες στιλιστικές επιλογές βρέθηκαν στο επίκεντρο

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
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Η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας συγκέντρωσε το απόγευμα της Παρασκευής περισσότερους από 1.700 προσκεκλημένους από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές εκδηλώσεις της χρονιάς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τους καλεσμένους σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό, η οποία φέτος ξεχώρισε και για την ιδιαίτερα ισχυρή γυναικεία παρουσία, καθώς για πρώτη φορά είχαν προσκληθεί και οι σύζυγοι των επισήμων.

Οι κυρίες που έδωσαν το «παρών» επέλεξαν κομψές και επίσημες εμφανίσεις, με τα φορέματα να κυριαρχούν, συνδυάζοντας διακριτική πολυτέλεια, καλοκαιρινή φινέτσα και υψηλή αισθητική. Ανάμεσα στις δεκάδες καλοντυμένες προσκεκλημένες, ορισμένες ξεχώρισαν για τις στιλιστικές τους επιλογές, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.

Οι κυρίες που έδωσαν το παρών στο Προεδρικό Μέγαρο

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Η Νίκη Κεραμέως επέλεξε ένα κομψό, αμάνικο ρούχο με διακριτικά λουλουδάτα μοτίβα σε γήινους τόνους, συνδυάζοντάς το με κρεμαστά σκουλαρίκια.

ΑΝΝΑ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
H Άννα Ροκοφύλλου και ο Κωνσταντίνος Τασούλας

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H Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, επέλεξε μια στράπλες δημιουργία σε πετρόλ απόχρωση, με ανάγλυφα λουλουδάτα μοτίβα

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι

Ένα κλασικό μαύρο μίντι φόρεμα σε ίσια γραμμή επέλεξε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
nadi

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ φόρεσε μακρύ αμάνικο φόρεμα σε λαδί απόχρωση που είχε λεπτομέρειες με δαντέλα. Στη φωτογραφία με τον σύζυγό της και ηθοποιό Μάξιμο Μουμούρη.

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ - ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
nikoltsiou-_para

Η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου επέλεξε μια μαύρη ολόσωμη φόρμα ενώ μια μακριά εντυπωσιακή τουαλέτα φόρεσε η συνάδελφός της Αντριάνα Παρασκευοπούλου.

ΝΙΚΗ ΞΑΝΘΟΥ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι

Η ολυμπιονίκης Νίκη Ξάνθου φόρεσε ένα μαύρο ασύμμετρο φόρεμα. Στη φωτογραφία με τον σύζυγό της, επχειρηματία Δημήτρη Ανδριόπουλο.

ΝΑΝΤΙΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Η Νάντια Μητσάκου, σύζυγος του βουλευτή Παύλου Χρηστίδη, επέλεξε ένα εκρού αμάνικο φόρεμα, διακριτική ανάγλυφη υφή και ζώνη στη μέση.

ΝΤΟΡΑ ΠΕΤΡΑΛΙΑ - ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ
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Κομψές εμφανίσεις και παλ αποχρώσεις από την πρώην υπουργό Φάνη Πάλλη-Πετραλιά (δεξιά) και την κόρη της, Ντόρα Πετραλιά, στέλεχος του αθλητισμού και πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.

ΝΤΟΡΑ ΚΟΥΤΡΟΚΟΗ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Εντυπωσιακό ρομαντικό φλοράλ φόρεμα έβαλε για την περίσταση η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ντόρα Κουτροκόη.

ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Η Τατιάνα Παπαδοπούλου, σύζυγος του Σωκράτη Φάμελλου, επέλεξε ένα κομψό λευκό μίντι φόρεμα με έντονα μαύρα κεντήματα και ζώνη.

ΕΥΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι

Την ασφάλεια του μαύρου επέλεξε η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη. Συνδύασε το όλο λουκ με φούξια φάκελο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΫΜΕΝΟΥ
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Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου με μπεζ φόρεμα και χρυσά πέδιλα. 

ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι

Γαλάζια ρομαντική στράπλες τουαλέτα επέλεξε η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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Η δικηγόρος και πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή επέλεξε λευκό φόρεμα για την περίσταση.

ΕΜΙΛΥ ΛΑΓΟΥΝΑΡΗ
emily_lagounari

Η εικαστικός και σύζυγος του επιχειρηματία Χάρη Βαφειά, Έμιλυ Λαγουνάρη ήταν η μόνη που εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο.

ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Στη δεξίωση βρέθηκαν Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη με τη δημοσιογράφο να επιλέγει ένα λιτό και μακρύ φόρεμα σε μπλε απόχρωση, με κοντά μανίκια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασορτί clutch, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και πέδιλα σε παρόμοιο χρωματικό τόνο.

ΑΡΙΑ ΑΓΑΤΣΑ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα επέλεξε ένα κομψό εκρού μίντι φόρεμα από δαντέλα, με έντονα φλοράλ σχέδια, ψηλό λαιμό και διακριτικά δομημένους ώμους.

ΜΙΣΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
mimi_denisi
Η Μιμή Ντενίση επέλεξε μια εμφάνιση σε γκρι αποχρώσεις, συνδυάζοντας μακρύ φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες και ασύμμετρο, κεντημένο σάλι.

ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου, σύζυγος του Δημήτρη Καιρίδη, επέλεξε ένα μαύρο κρουαζέ φόρεμα μέχρι το γόνατο, με μακριά μανίκια ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα, μεταλλιζέ τσάντα ώμου και χρυσά πέδιλα.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Στην δεξίωση βρέθηκε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με τη σύζυγό του, Δήμητρα που φόρεσε μια μακριά κρουαζέ σαμπανιζέ τουαλέτα με τιράντες.

ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η σύζυγός του Ρόη Αποστολοπούλου

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Ο Γιάννης Πλακιωτάκης με τη σύζυγό του

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και Ελένη Βατσινά

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με τη σύζυγό του

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, με τη σύζυγό του

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης με τη σύζυγό του
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Ο Κωνσταντίνος Φίλης με τη σύζυγό του

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Η Λίνα Νικολακοπούλου συζητάει με τον Σταμάτη Φασουλή και τον Άρη Δαβαράκη
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης με τη σύζυγό του, Ξένια Κολαΐτη


Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Ο Συμεών Κεδίκογλου με τη σύζυγό του
244 ΣΧΟΛΙΑ

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