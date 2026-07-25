Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι
Στη δεξίωση για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας, η ισχυρή γυναικεία παρουσία και οι προσεγμένες στιλιστικές επιλογές βρέθηκαν στο επίκεντρο
Η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας συγκέντρωσε το απόγευμα της Παρασκευής περισσότερους από 1.700 προσκεκλημένους από τον χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, του πολιτισμού, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές εκδηλώσεις της χρονιάς.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τους καλεσμένους σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό, η οποία φέτος ξεχώρισε και για την ιδιαίτερα ισχυρή γυναικεία παρουσία, καθώς για πρώτη φορά είχαν προσκληθεί και οι σύζυγοι των επισήμων.
Οι κυρίες που έδωσαν το «παρών» επέλεξαν κομψές και επίσημες εμφανίσεις, με τα φορέματα να κυριαρχούν, συνδυάζοντας διακριτική πολυτέλεια, καλοκαιρινή φινέτσα και υψηλή αισθητική. Ανάμεσα στις δεκάδες καλοντυμένες προσκεκλημένες, ορισμένες ξεχώρισαν για τις στιλιστικές τους επιλογές, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.
Η Νίκη Κεραμέως επέλεξε ένα κομψό, αμάνικο ρούχο με διακριτικά λουλουδάτα μοτίβα σε γήινους τόνους, συνδυάζοντάς το με κρεμαστά σκουλαρίκια.
ΑΝΝΑ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ
H Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, επέλεξε μια στράπλες δημιουργία σε πετρόλ απόχρωση, με ανάγλυφα λουλουδάτα μοτίβα
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, υποδέχθηκε τους καλεσμένους σε μια βραδιά με έντονο συμβολισμό, η οποία φέτος ξεχώρισε και για την ιδιαίτερα ισχυρή γυναικεία παρουσία, καθώς για πρώτη φορά είχαν προσκληθεί και οι σύζυγοι των επισήμων.
Οι κυρίες που έδωσαν το «παρών» επέλεξαν κομψές και επίσημες εμφανίσεις, με τα φορέματα να κυριαρχούν, συνδυάζοντας διακριτική πολυτέλεια, καλοκαιρινή φινέτσα και υψηλή αισθητική. Ανάμεσα στις δεκάδες καλοντυμένες προσκεκλημένες, ορισμένες ξεχώρισαν για τις στιλιστικές τους επιλογές, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.
Οι κυρίες που έδωσαν το παρών στο Προεδρικό ΜέγαροΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Η Νίκη Κεραμέως επέλεξε ένα κομψό, αμάνικο ρούχο με διακριτικά λουλουδάτα μοτίβα σε γήινους τόνους, συνδυάζοντάς το με κρεμαστά σκουλαρίκια.
ΑΝΝΑ ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ
H Άννα Ροκοφύλλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ
Η ανεξάρτητη βουλευτής, Θεοδώρα Τζάκρη, επέλεξε μια στράπλες δημιουργία σε πετρόλ απόχρωση, με ανάγλυφα λουλουδάτα μοτίβα
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Ένα κλασικό μαύρο μίντι φόρεμα σε ίσια γραμμή επέλεξε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.
ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ φόρεσε μακρύ αμάνικο φόρεμα σε λαδί απόχρωση που είχε λεπτομέρειες με δαντέλα. Στη φωτογραφία με τον σύζυγό της και ηθοποιό Μάξιμο Μουμούρη.
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΤΣΙΟΥ - ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου επέλεξε μια μαύρη ολόσωμη φόρμα ενώ μια μακριά εντυπωσιακή τουαλέτα φόρεσε η συνάδελφός της Αντριάνα Παρασκευοπούλου.
ΝΙΚΗ ΞΑΝΘΟΥ
Η ολυμπιονίκης Νίκη Ξάνθου φόρεσε ένα μαύρο ασύμμετρο φόρεμα. Στη φωτογραφία με τον σύζυγό της, επχειρηματία Δημήτρη Ανδριόπουλο.
ΝΑΝΤΙΑ ΜΗΤΣΑΚΟΥ
Η Νάντια Μητσάκου, σύζυγος του βουλευτή Παύλου Χρηστίδη, επέλεξε ένα εκρού αμάνικο φόρεμα, διακριτική ανάγλυφη υφή και ζώνη στη μέση.
ΝΤΟΡΑ ΠΕΤΡΑΛΙΑ - ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ
Κομψές εμφανίσεις και παλ αποχρώσεις από την πρώην υπουργό Φάνη Πάλλη-Πετραλιά (δεξιά) και την κόρη της, Ντόρα Πετραλιά, στέλεχος του αθλητισμού και πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.
ΝΤΟΡΑ ΚΟΥΤΡΟΚΟΗ
Εντυπωσιακό ρομαντικό φλοράλ φόρεμα έβαλε για την περίσταση η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ντόρα Κουτροκόη.
ΤΑΤΙΑΝΑ ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Η Τατιάνα Παπαδοπούλου, σύζυγος του Σωκράτη Φάμελλου, επέλεξε ένα κομψό λευκό μίντι φόρεμα με έντονα μαύρα κεντήματα και ζώνη.
ΕΥΗ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
Την ασφάλεια του μαύρου επέλεξε η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη. Συνδύασε το όλο λουκ με φούξια φάκελο.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΫΜΕΝΟΥ
Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου με μπεζ φόρεμα και χρυσά πέδιλα.
ΛΕΝΑ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑ
Γαλάζια ρομαντική στράπλες τουαλέτα επέλεξε η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Η δικηγόρος και πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή επέλεξε λευκό φόρεμα για την περίσταση.
ΕΜΙΛΥ ΛΑΓΟΥΝΑΡΗ
Η εικαστικός και σύζυγος του επιχειρηματία Χάρη Βαφειά, Έμιλυ Λαγουνάρη ήταν η μόνη που εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο.
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
Στη δεξίωση βρέθηκαν Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη με τη δημοσιογράφο να επιλέγει ένα λιτό και μακρύ φόρεμα σε μπλε απόχρωση, με κοντά μανίκια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασορτί clutch, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και πέδιλα σε παρόμοιο χρωματικό τόνο.
ΑΡΙΑ ΑΓΑΤΣΑ
Η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα επέλεξε ένα κομψό εκρού μίντι φόρεμα από δαντέλα, με έντονα φλοράλ σχέδια, ψηλό λαιμό και διακριτικά δομημένους ώμους.
ΜΙΣΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου, σύζυγος του Δημήτρη Καιρίδη, επέλεξε ένα μαύρο κρουαζέ φόρεμα μέχρι το γόνατο, με μακριά μανίκια ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα, μεταλλιζέ τσάντα ώμου και χρυσά πέδιλα.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ
Στην δεξίωση βρέθηκε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με τη σύζυγό του, Δήμητρα που φόρεσε μια μακριά κρουαζέ σαμπανιζέ τουαλέτα με τιράντες.
ΡΟΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η σύζυγός του Ρόη Αποστολοπούλου
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