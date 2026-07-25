Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Προεδρικό Μέγαρο: Οι κυρίες που ψήφισαν κλασικό μαύρο, οι «ρομαντικές» επιλογές και το μοναδικό κοστούμι

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης με τη σύζυγό του

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής και Ελένη Βατσινά

Ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με τη σύζυγό του

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, με τη σύζυγό του

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης με τη σύζυγό του

Ο Κωνσταντίνος Φίλης με τη σύζυγό του

Η Λίνα Νικολακοπούλου συζητάει με τον Σταμάτη Φασουλή και τον Άρη Δαβαράκη

Ο σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης με τη σύζυγό του, Ξένια Κολαΐτη

Ο Συμεών Κεδίκογλου με τη σύζυγό του

Ένα κλασικό μαύρο μίντι φόρεμα σε ίσια γραμμή επέλεξε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ φόρεσε μακρύ αμάνικο φόρεμα σε λαδί απόχρωση που είχε λεπτομέρειες με δαντέλα. Στη φωτογραφία με τον σύζυγό της και ηθοποιό Μάξιμο Μουμούρη.Η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου επέλεξε μια μαύρη ολόσωμη φόρμα ενώ μια μακριά εντυπωσιακή τουαλέτα φόρεσε η συνάδελφός της Αντριάνα Παρασκευοπούλου.Η ολυμπιονίκης Νίκη Ξάνθου φόρεσε ένα μαύρο ασύμμετρο φόρεμα. Στη φωτογραφία με τον σύζυγό της, επχειρηματία Δημήτρη Ανδριόπουλο.Η Νάντια Μητσάκου, σύζυγος του βουλευτή Παύλου Χρηστίδη, επέλεξε ένα εκρού αμάνικο φόρεμα, διακριτική ανάγλυφη υφή και ζώνη στη μέση.Κομψές εμφανίσεις και παλ αποχρώσεις από την πρώην υπουργό Φάνη Πάλλη-Πετραλιά (δεξιά) και την κόρη της, Ντόρα Πετραλιά, στέλεχος του αθλητισμού και πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.Εντυπωσιακό ρομαντικό φλοράλ φόρεμα έβαλε για την περίσταση η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ντόρα Κουτροκόη.Η Τατιάνα Παπαδοπούλου, σύζυγος του Σωκράτη Φάμελλου, επέλεξε ένα κομψό λευκό μίντι φόρεμα με έντονα μαύρα κεντήματα και ζώνη.Την ασφάλεια του μαύρου επέλεξε η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη. Συνδύασε το όλο λουκ με φούξια φάκελο.Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου με μπεζ φόρεμα και χρυσά πέδιλα.Γαλάζια ρομαντική στράπλες τουαλέτα επέλεξε η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα.Η δικηγόρος και πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή επέλεξε λευκό φόρεμα για την περίσταση.Η εικαστικός και σύζυγος του επιχειρηματία Χάρη Βαφειά, Έμιλυ Λαγουνάρη ήταν η μόνη που εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο.Στη δεξίωση βρέθηκαν Κώστας Μπακογιάννης και Σία Κοσιώνη με τη δημοσιογράφο να επιλέγει ένα λιτό και μακρύ φόρεμα σε μπλε απόχρωση, με κοντά μανίκια. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ασορτί clutch, εντυπωσιακά σκουλαρίκια και πέδιλα σε παρόμοιο χρωματικό τόνο.Η δημοσιογράφος Άρια Αγάτσα επέλεξε ένα κομψό εκρού μίντι φόρεμα από δαντέλα, με έντονα φλοράλ σχέδια, ψηλό λαιμό και διακριτικά δομημένους ώμους.Η Μιμή Ντενίση επέλεξε μια εμφάνιση σε γκρι αποχρώσεις, συνδυάζοντας μακρύ φόρεμα με δαντελένιες λεπτομέρειες και ασύμμετρο, κεντημένο σάλι.Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου, σύζυγος του Δημήτρη Καιρίδη, επέλεξε ένα μαύρο κρουαζέ φόρεμα μέχρι το γόνατο, με μακριά μανίκια ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με χρυσά κοσμήματα, μεταλλιζέ τσάντα ώμου και χρυσά πέδιλα.Στην δεξίωση βρέθηκε ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με τη σύζυγό του, Δήμητρα που φόρεσε μια μακριά κρουαζέ σαμπανιζέ τουαλέτα με τιράντες.Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, πρόεδρος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και η σύζυγός του Ρόη Αποστολοπούλου