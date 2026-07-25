Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τοπ και φούστα με σκίσιμο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τοπ και φούστα με σκίσιμο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εθεάθη σε βραδινή βόλτα της στο νησί
Με ένα τοπ και φούστα που είχε σκίσιμο εθεάθη να περπατάει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη Μύκονο.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks απαθανατίστηκε σε μία βραδινή βόλτα της στο νησί των ανέμων, όπου κάνει διακοπές.
Στις εικόνες, εμφανίζεται με ένα σύνολο σε μαύρο χρώμα: τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ και μακριά φούστα, μία μικρή τσάντα, πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα. Το look της ολοκληρώθηκε με ελαφρύ μακιγιάζ και τα μαλλιά της χτενισμένα προς τα πίσω.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks απαθανατίστηκε σε μία βραδινή βόλτα της στο νησί των ανέμων, όπου κάνει διακοπές.
Στις εικόνες, εμφανίζεται με ένα σύνολο σε μαύρο χρώμα: τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ και μακριά φούστα, μία μικρή τσάντα, πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα. Το look της ολοκληρώθηκε με ελαφρύ μακιγιάζ και τα μαλλιά της χτενισμένα προς τα πίσω.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
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