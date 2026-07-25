Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τοπ και φούστα με σκίσιμο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
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Αλεξάνδρα Παναγιώτατρου Μύκονος

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τοπ και φούστα με σκίσιμο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks εθεάθη σε βραδινή βόλτα της στο νησί

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τοπ και φούστα με σκίσιμο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα τοπ και φούστα που είχε σκίσιμο εθεάθη να περπατάει η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου στη Μύκονο.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks απαθανατίστηκε σε μία βραδινή βόλτα της στο νησί των ανέμων, όπου κάνει διακοπές.

Στις εικόνες, εμφανίζεται με ένα σύνολο σε μαύρο χρώμα: τοπ με ανοιχτό ντεκολτέ και μακριά φούστα, μία μικρή τσάντα, πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα. Το look της ολοκληρώθηκε με ελαφρύ μακιγιάζ και τα μαλλιά της χτενισμένα προς τα πίσω.

Δείτε φωτογραφίες

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τοπ και φούστα με σκίσιμο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τοπ και φούστα με σκίσιμο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Με τοπ και φούστα με σκίσιμο στη Μύκονο, δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες: NDP PHOTO / Νίκος Ζώτος
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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