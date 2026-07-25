Η Νικόλ Κίντμαν εθεάθη αρκετά κοντά με επιχειρηματία: Τα πειράγματα και τα γέλια σε ξαπλώστρες ξενοδοχείου στην Ιταλία, δείτε φωτογραφίες
Η Νικόλ Κίντμαν εθεάθη αρκετά κοντά με επιχειρηματία: Τα πειράγματα και τα γέλια σε ξαπλώστρες ξενοδοχείου στην Ιταλία, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός απαθανατίστηκε με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν δίπλα σε πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου στο Πορτοφίνο
Σε στιγμές χαλάρωσης εθεάθη η Νικόλ Κίντμαν έχοντας στο πλευρό της έναν επιχειρηματία, με τον οποίο καταγράφηκαν να είναι άνετοι και διαχυτικοί μεταξύ τους σε ξενοδοχείο στο Πορτοφίνο της Ιταλίας.
Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six, δείχνουν την ηθοποιό και τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν δίπλα σε πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου. Οι δύο τους έπιναν το ποτό τους, χαμογελούσαν και συζητούσαν σε ευχάριστο κλίμα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Ράινσταϊν φαίνεται να σηκώνει παιχνιδιάρικα το καπέλο της 59χρονης ηθοποιού, ενώ σε άλλο σκύβει προς το μέρος της, όσο κάθονταν στις ξαπλώστρες.
Η Κίντμαν φορούσε ένα λευκό τοπ, σορτς και ψάθινο καπέλο, ενώ ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε με σκούρο μπλε T-shirt, μαγιό στην ίδια απόχρωση και μαύρα γυαλιά ηλίου. Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες ότι η ηθοποιός είναι σε σχέση με έναν επιχειρηματία, ωστόσο η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή.
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Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν φωτογραφηθεί να συνομιλούν έξω από το δωμάτιο της Κίντμαν στο ξενοδοχείο όπου διέμενε. Ο Μάικλ Ράινσταϊν είναι ιδρυτής επενδυτικής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων, την οποία δημιούργησε το 2013, και σήμερα είναι πρόεδρος και επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η Νικόλ Κίντμαν ταξίδεψε στην Ιταλία μαζί με τις δύο κόρες της, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.
Πηγή από το περιβάλλον της δήλωσε στην εφημερίδα ότι η ηθοποιός είναι πλέον επικεντρωμένη στο να βρει την ευτυχία μετά το διαζύγιό της. «Ποτέ δεν πίστευε ότι ο γάμος της δεν θα λειτουργούσε και προσπάθησε όσο μπορούσε να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά της. Οι κόρες της είναι οι καλύτερές της φίλες και δείχνει πραγματικά ικανοποιημένη με τη ζωή της», ανέφερε. Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε: «Είναι πολύ εύκολη στις σχέσεις της με τους ανθρώπους και ευγενική. Κρατά την προσωπική της ζωή ιδιωτική».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, ενώ δύο μήνες αργότερα η ίδια δήλωσε στο Variety: «Πάντα θα προχωρώ προς αυτό που είναι καλό. Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι η οικογένειά μου, να παραμείνει όπως είναι και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό είναι όλο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε το Page Six, δείχνουν την ηθοποιό και τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν δίπλα σε πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου. Οι δύο τους έπιναν το ποτό τους, χαμογελούσαν και συζητούσαν σε ευχάριστο κλίμα. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Ράινσταϊν φαίνεται να σηκώνει παιχνιδιάρικα το καπέλο της 59χρονης ηθοποιού, ενώ σε άλλο σκύβει προς το μέρος της, όσο κάθονταν στις ξαπλώστρες.
Η Κίντμαν φορούσε ένα λευκό τοπ, σορτς και ψάθινο καπέλο, ενώ ο επιχειρηματίας εμφανίστηκε με σκούρο μπλε T-shirt, μαγιό στην ίδια απόχρωση και μαύρα γυαλιά ηλίου. Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν φήμες ότι η ηθοποιός είναι σε σχέση με έναν επιχειρηματία, ωστόσο η ίδια δεν έχει επιβεβαιώσει τα δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή.
Δείτε φωτογραφίες
Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getaway https://t.co/5YV1N0iKcE pic.twitter.com/h3HmgrKNTX— Page Six (@PageSix) July 24, 2026
Σύμφωνα με την Daily Mail, η Νικόλ Κίντμαν ταξίδεψε στην Ιταλία μαζί με τις δύο κόρες της, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν.
Πηγή από το περιβάλλον της δήλωσε στην εφημερίδα ότι η ηθοποιός είναι πλέον επικεντρωμένη στο να βρει την ευτυχία μετά το διαζύγιό της. «Ποτέ δεν πίστευε ότι ο γάμος της δεν θα λειτουργούσε και προσπάθησε όσο μπορούσε να κρατήσει ενωμένη την οικογένειά της. Οι κόρες της είναι οι καλύτερές της φίλες και δείχνει πραγματικά ικανοποιημένη με τη ζωή της», ανέφερε. Το ίδιο πρόσωπο πρόσθεσε: «Είναι πολύ εύκολη στις σχέσεις της με τους ανθρώπους και ευγενική. Κρατά την προσωπική της ζωή ιδιωτική».
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν τον Σεπτέμβριο του 2025, έπειτα από σχεδόν είκοσι χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο, ενώ δύο μήνες αργότερα η ίδια δήλωσε στο Variety: «Πάντα θα προχωρώ προς αυτό που είναι καλό. Αυτό για το οποίο είμαι ευγνώμων είναι η οικογένειά μου, να παραμείνει όπως είναι και να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό είναι όλο».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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