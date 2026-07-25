Λίζα Ρίνα: Έχω το ίδιο βάρος από τότε που ήμουν 20, είναι θέμα γονιδίων
Λίζα Ρίνα: Έχω το ίδιο βάρος από τότε που ήμουν 20, είναι θέμα γονιδίων
Η 63χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι δεν ακολουθεί αυστηρή διατροφή και πρόσθεσε πως κάνει συστηματικά γυμναστική
Τα ίδια κιλά από όταν ήταν 20 ετών αποκάλυψε ότι έχει η Λίζα Ρίνα, εξηγώντας ότι διατηρεί το ίδιο σωματικό βάρος, λόγω των γονιδίων της.
Η 63χρονη ηθοποιός και πρώην πρωταγωνίστρια του Real Housewives of Beverly Hills μίλησε στην εκπομπή The Morgan Stewart Show, με την παρουσιάστρια να σχολιάζει ότι δείχνει σχεδόν ίδια με τη φωτογραφία του γάμου της το 1997, όταν παντρεύτηκε τον Χάρι Χάμλιν.
«Είμαι πολύ κοντά. Το σώμα είναι το ίδιο», απάντησε η Ρίνα και πρόσθεσε: «Είναι θέμα γονιδίων. Λυπάμαι, αλλά έχω το ίδιο βάρος από τότε που ήμουν κυριολεκτικά 20 ετών». Παρότι χαρακτήρισε τον εαυτό της «πολύ τυχερό», τόνισε ότι γυμνάζεται συστηματικά. «Λατρεύω τη γυμναστική. Νομίζω ότι το στοιχείο που με χαρακτηρίζει είναι η συνέπεια. Δεν κάνω κάτι ακραίο ή δύσκολο», είπε.
Αναφερόμενη στις διατροφικές της συνήθειες, εξήγησε ότι δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά ακούει τις ανάγκες του οργανισμού της. «Κάνω ό,τι λειτουργεί και ό,τι νιώθω σωστό για το σώμα μου. Τρώω ό,τι θέλω, όταν το θέλω και όταν νιώθω ότι το χρειάζομαι. Δεν πιστεύω στο πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό αν δεν πεινάω», δήλωσε.
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι δεν απέχει από το αλκοόλ: «Το θέμα με εμένα είναι ότι δεν έχω πρόβλημα με τους εθισμούς. Θα μπορούσα κυριολεκτικά να καπνίσω μερικά τσιγάρα και να είμαι εντάξει. Μπορώ να πιώ ένα ποτό. Δεν έχω αυτό το γονίδιο, ευτυχώς».
Ωστόσο, η Ρίνα σημείωσε πως πλέον χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. «Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική τώρα», είπε, εξηγώντας ότι συνήθως περιορίζεται σε «ένα ή δύο ποτήρια κρασί το πολύ».
Η 63χρονη ηθοποιός και πρώην πρωταγωνίστρια του Real Housewives of Beverly Hills μίλησε στην εκπομπή The Morgan Stewart Show, με την παρουσιάστρια να σχολιάζει ότι δείχνει σχεδόν ίδια με τη φωτογραφία του γάμου της το 1997, όταν παντρεύτηκε τον Χάρι Χάμλιν.
«Είμαι πολύ κοντά. Το σώμα είναι το ίδιο», απάντησε η Ρίνα και πρόσθεσε: «Είναι θέμα γονιδίων. Λυπάμαι, αλλά έχω το ίδιο βάρος από τότε που ήμουν κυριολεκτικά 20 ετών». Παρότι χαρακτήρισε τον εαυτό της «πολύ τυχερό», τόνισε ότι γυμνάζεται συστηματικά. «Λατρεύω τη γυμναστική. Νομίζω ότι το στοιχείο που με χαρακτηρίζει είναι η συνέπεια. Δεν κάνω κάτι ακραίο ή δύσκολο», είπε.
Lisa Rinna, 63, Says She’s Been the Same Weight ‘Since I Was Literally 20 Years Old’ https://t.co/2klgqvLQP8— People (@people) July 24, 2026
Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη
Η ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι δεν απέχει από το αλκοόλ: «Το θέμα με εμένα είναι ότι δεν έχω πρόβλημα με τους εθισμούς. Θα μπορούσα κυριολεκτικά να καπνίσω μερικά τσιγάρα και να είμαι εντάξει. Μπορώ να πιώ ένα ποτό. Δεν έχω αυτό το γονίδιο, ευτυχώς».
Ωστόσο, η Ρίνα σημείωσε πως πλέον χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. «Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτική τώρα», είπε, εξηγώντας ότι συνήθως περιορίζεται σε «ένα ή δύο ποτήρια κρασί το πολύ».
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