Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας στη Wall Street – Κατεύθυνση αναζητούν οι επενδυτές

Νευρική η αμερικανική αγορά, καθώς η βουτιά των μετοχών ημιαγωγών και οι γεωπολιτικές ανησυχίες αντιστάθμισαν την αποκλιμάκωση του πετρελαίου - Στο κόκκινο οι δείκτες σε επίπεδο εβδομάδας - Αναμονή για FED