Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας στη Wall Street – Κατεύθυνση αναζητούν οι επενδυτές
Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας στη Wall Street – Κατεύθυνση αναζητούν οι επενδυτές
Νευρική η αμερικανική αγορά, καθώς η βουτιά των μετοχών ημιαγωγών και οι γεωπολιτικές ανησυχίες αντιστάθμισαν την αποκλιμάκωση του πετρελαίου - Στο κόκκινο οι δείκτες σε επίπεδο εβδομάδας - Αναμονή για FED
Με μεικτές τάσεις ολοκλήρωσαν την εβδομάδα οι δείκτες της Wall Street, καθώς η έντονη πτώση του κλάδου των ημιαγωγών αντιστάθμισε το θετικό κλίμα που δημιούργησε η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.
Στο ταμπλό ο Dow Jones ξεχώρισε με άνοδο 0,46% στις 51.947 μονάδες, με τον S&P 500 να καταφέρνει τελικά να κλείσει επίσης σε θετικό έδαφος με ανεπαίσθητη αύξηση 0,05% στις 7.411 μονάδες. Αντιθέτως, ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,64% και τις 24.975 μονάδες.
Σε επίπεδο εβδομάδας Dow και S&P 500 ολοκλήρωσαν την εβδομάδα στο… κόκκινο με απώλειες 0,6% και 0,7% αντιστοίχως, όμως η πτώση του Nasdaq ξεπέρασε το 2%.
Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος παραμένοντας ωστόσο κοντά στα υψηλά των τελευταίων ημερών. Το 10ετές έπεσε στο 4,577% και το 30ετές στο 5,16%, διευρύνοντας το ιστορικό σερί της παραμονής του πάνω από το ψυχολογικό όριο του 5%.
Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές στο τοπίο, αντανακλώντας τη νευρικότητα της αγοράς και το πόσο ευάλωτη παραμένει στις γεωπολιτικές και επιχειρηματικές εξελίξεις.
Dow Jones και S&P 500 ξεκίνησαν τη συνεδρίαση ανοδικά, επιχειρώντας να αφήσουν πίσω τους τις χθεσινές σημαντικές απώλειες. Όμως, οι πιέσεις στον Nasdaq συνεχίζονταν.
Η είδηση που μετέδωσε το Reuters, σύμφωνα με το οποίο το Πακιστάν, με τη στήριξη της Κίνας, αναζητά τρόπους να οδηγήσει και πάλι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο τραπέζι του διαλόγου με στόχο την αποκλιμάκωση της νέας κρίσης έδωσε νέα πνοή στους δείκτες. Dow Jones και S&P 500 διεύρυναν τα κέρδη τους, ενώ ο Nasdaq πέρασε σε θετικό έδαφος.
Αναλόγως στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές διεύρυναν τις απώλειες τους μετά το χθεσινό άλμα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, χάνοντας πάνω από 4%. Όμως, η θετική αντίδραση των επενδυτών σταδιακά «ξεφούσκωσε», καθώς ΗΠΑ και Ιράν δεν αντέδρασαν στις πληροφορίες του Reuters.
Μάλιστα, δημοσίευμα των New York Times υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους του προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, εξέλιξη που «κουμπώνει» με τις απειλές που είχε εκτοξεύσει προχθές περί «μαζικής επίθεσης» κατά του Ιράν.
Έτσι, η τιμή του Brent «μάζεψε» λίγο κάτω από τα 97 δολάρια το βαρέλι με κάμψη περίπου 3,7%, ενώ η Wall Street… κοκκίνησε και πάλι.
Σε ανάλυση της η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι, της UBS Chief Investment Office, προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενταθούν. Αν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθούν σταδιακά.
Ωστόσο, η Goldman Sachs, σε σημείωμα της, επανέφερε στο τράπεζι το χειρότερο σενάριο της εκτίναξης του πετρελαίου προς την κατεύθυνση των 120 δολαρίων το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο, εάν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ παραταθούν.
Στο ταμπλό ο Dow Jones ξεχώρισε με άνοδο 0,46% στις 51.947 μονάδες, με τον S&P 500 να καταφέρνει τελικά να κλείσει επίσης σε θετικό έδαφος με ανεπαίσθητη αύξηση 0,05% στις 7.411 μονάδες. Αντιθέτως, ο Nasdaq διολίσθησε σε ποσοστό 0,64% και τις 24.975 μονάδες.
Σε επίπεδο εβδομάδας Dow και S&P 500 ολοκλήρωσαν την εβδομάδα στο… κόκκινο με απώλειες 0,6% και 0,7% αντιστοίχως, όμως η πτώση του Nasdaq ξεπέρασε το 2%.
Στις αγορές ομολόγων, οι αποδόσεις έχασαν έδαφος παραμένοντας ωστόσο κοντά στα υψηλά των τελευταίων ημερών. Το 10ετές έπεσε στο 4,577% και το 30ετές στο 5,16%, διευρύνοντας το ιστορικό σερί της παραμονής του πάνω από το ψυχολογικό όριο του 5%.
Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές στο τοπίο, αντανακλώντας τη νευρικότητα της αγοράς και το πόσο ευάλωτη παραμένει στις γεωπολιτικές και επιχειρηματικές εξελίξεις.
Dow Jones και S&P 500 ξεκίνησαν τη συνεδρίαση ανοδικά, επιχειρώντας να αφήσουν πίσω τους τις χθεσινές σημαντικές απώλειες. Όμως, οι πιέσεις στον Nasdaq συνεχίζονταν.
Η είδηση που μετέδωσε το Reuters, σύμφωνα με το οποίο το Πακιστάν, με τη στήριξη της Κίνας, αναζητά τρόπους να οδηγήσει και πάλι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στο τραπέζι του διαλόγου με στόχο την αποκλιμάκωση της νέας κρίσης έδωσε νέα πνοή στους δείκτες. Dow Jones και S&P 500 διεύρυναν τα κέρδη τους, ενώ ο Nasdaq πέρασε σε θετικό έδαφος.
Αναλόγως στις αγορές των commodities, οι πετρελαϊκές τιμές διεύρυναν τις απώλειες τους μετά το χθεσινό άλμα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, χάνοντας πάνω από 4%. Όμως, η θετική αντίδραση των επενδυτών σταδιακά «ξεφούσκωσε», καθώς ΗΠΑ και Ιράν δεν αντέδρασαν στις πληροφορίες του Reuters.
Μάλιστα, δημοσίευμα των New York Times υποστήριξε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σύσκεψη με τους κορυφαίους συμβούλους του προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση, εξέλιξη που «κουμπώνει» με τις απειλές που είχε εκτοξεύσει προχθές περί «μαζικής επίθεσης» κατά του Ιράν.
Έτσι, η τιμή του Brent «μάζεψε» λίγο κάτω από τα 97 δολάρια το βαρέλι με κάμψη περίπου 3,7%, ενώ η Wall Street… κοκκίνησε και πάλι.
Σε ανάλυση της η Ούλρικε Χόφμαν-Μπούρχαρντι, της UBS Chief Investment Office, προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου εάν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενταθούν. Αν και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα αποκατασταθούν σταδιακά.
Ωστόσο, η Goldman Sachs, σε σημείωμα της, επανέφερε στο τράπεζι το χειρότερο σενάριο της εκτίναξης του πετρελαίου προς την κατεύθυνση των 120 δολαρίων το βαρέλι το τέταρτο τρίμηνο, εάν οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ παραταθούν.
Οι επενδυτές έπρεπε να διαχειριστούν και τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με αφορμή την λήξη της ισχύος του παγκόσμιου δασμού ύψους 10% που είχε επιβάλει τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς από 10% έως 12,5% στις εισαγωγές από 60 χώρες. Ως αιτιολογία δε, χρησιμοποίησε αυτή τη φορά το επιχείρημα ότι αρκετοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ δεν εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις απαγορεύσεις στις εισαγωγές προϊόντων που παράγονται με καταναγκαστική εργασία.
Μεταξύ των χωρών που υπόκεινται στον νέο δασμό 10% περιλαμβάνονται τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ο Καναδάς. Ωστόσο, απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά απειλώντας την ΕΕ με πρόσθετες κυρώσεις με αφορμή τα πρόστιμα που έχουν επιβάλλει το τελευταίο διάστημα οι Βρυξέλλες κατά αμερικανικών Big Tech.
Πάντως, από την αγορά δεν λείπουν οι θετικοί παράγοντες που ισορροπούν ως ένα βαθμό τις αρνητικές πιέσεις με πρώτο και βασικότερο την ισχυρή πορεία της εταιρικής κερδοφορίας.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα συγκεντρωτικά στοιχεία, περίπου το 85% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τους, που είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών.
Αν και ο απολογισμός από τον κρίσιμο τεχνολογικό κλάδο είναι μεικτός. Τα αποτελέσματα των Alphabet και Tesla αναζωπύρωσαν τους προβληματισμούς για το κατά πόσο οι πολυδάπανες επενδύσεις σε υποδομές AI θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη. Αντίθετα, τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Intel έδωσαν μια πιο αισιόδοξη εικόνα, καθώς η εταιρεία επωφελείται από τη ζήτηση για επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft, Meta και Apple την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πιο πειστικές αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) μεταφράζονται σε νέα ανάπτυξη και όχι σε πίεση στα περιθώρια κέρδους.
Στο μέτωπο της οικονομίας, η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών, καθώς η ισχυρή ζήτηση στον τομέα των υπηρεσιών αντιστάθμισε την επιβράδυνση της μεταποίησης, τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την αύξηση του κόστους παραγωγής.
Παράλληλα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών αυξήθηκαν τον Ιούνιο, προσφέροντας ακόμη μία ένδειξη ανθεκτικότητας της αμερικανικής οικονομίας.
Σε επίπεδο μετοχών, αδύναμος κρίκος αποδείχτηκε για άλλη μια φορά, ο τεχνολογικός κλάδος και ειδικότερα ο δείκτης των εταιρειών ημιαγωγών με τον Philadelphia Semiconductor Index να πέφτει περίπου 4,7%
Η Micron Technology έχασε πάνω από 7% με τις AMD και Broadcom να ακολουθούν από κοντά, ενώ και η Intel σημείωσε σημαντικές απώλειες παρά τα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες.
Στις μεγάλες χαμένες και η American Express, παρότι ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, καθώς η αγορά απογοητεύθηκε από τις αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ και τις προβλέψεις της διοίκησης.
Στις μετοχές που ξεχώρισαν ανοδικά, η Digital Realty Trust βρέθηκε στο επίκεντρο των αγοραστών, καθώς αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα οικονομικά της μεγέθη, με τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.
Θετικό κλίμα επικράτησε και για τη Tenet Healthcare, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των εκτιμήσεων αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, όπως και η Verizon που βελτίωσε τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης.
Στήριξη ειδικά στον Dow παρείχαν στοχευμένες μετοχές όπως η Apple, η IBM, η Salesforce και η Travelers.
Πηγή: NEWMONEY.GR
Μεταξύ των χωρών που υπόκεινται στον νέο δασμό 10% περιλαμβάνονται τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ο Καναδάς. Ωστόσο, απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος έριξε κι άλλο λάδι στη φωτιά απειλώντας την ΕΕ με πρόσθετες κυρώσεις με αφορμή τα πρόστιμα που έχουν επιβάλλει το τελευταίο διάστημα οι Βρυξέλλες κατά αμερικανικών Big Tech.
Πάντως, από την αγορά δεν λείπουν οι θετικοί παράγοντες που ισορροπούν ως ένα βαθμό τις αρνητικές πιέσεις με πρώτο και βασικότερο την ισχυρή πορεία της εταιρικής κερδοφορίας.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα συγκεντρωτικά στοιχεία, περίπου το 85% των εταιρειών του S&P 500 που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει αποτελέσματα έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη τους, που είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών.
Αν και ο απολογισμός από τον κρίσιμο τεχνολογικό κλάδο είναι μεικτός. Τα αποτελέσματα των Alphabet και Tesla αναζωπύρωσαν τους προβληματισμούς για το κατά πόσο οι πολυδάπανες επενδύσεις σε υποδομές AI θα αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη. Αντίθετα, τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Intel έδωσαν μια πιο αισιόδοξη εικόνα, καθώς η εταιρεία επωφελείται από τη ζήτηση για επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται σε προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις ανακοινώσεις των τεχνολογικών κολοσσών Microsoft, Meta και Apple την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αναζητούν πιο πειστικές αποδείξεις ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) μεταφράζονται σε νέα ανάπτυξη και όχι σε πίεση στα περιθώρια κέρδους.
Στο μέτωπο της οικονομίας, η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων οκτώ μηνών, καθώς η ισχυρή ζήτηση στον τομέα των υπηρεσιών αντιστάθμισε την επιβράδυνση της μεταποίησης, τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την αύξηση του κόστους παραγωγής.
Παράλληλα, οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών αυξήθηκαν τον Ιούνιο, προσφέροντας ακόμη μία ένδειξη ανθεκτικότητας της αμερικανικής οικονομίας.
Σε επίπεδο μετοχών, αδύναμος κρίκος αποδείχτηκε για άλλη μια φορά, ο τεχνολογικός κλάδος και ειδικότερα ο δείκτης των εταιρειών ημιαγωγών με τον Philadelphia Semiconductor Index να πέφτει περίπου 4,7%
Η Micron Technology έχασε πάνω από 7% με τις AMD και Broadcom να ακολουθούν από κοντά, ενώ και η Intel σημείωσε σημαντικές απώλειες παρά τα θετικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες.
Στις μεγάλες χαμένες και η American Express, παρότι ανακοίνωσε κέρδη που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, καθώς η αγορά απογοητεύθηκε από τις αυξημένες δαπάνες μάρκετινγκ και τις προβλέψεις της διοίκησης.
Στις μετοχές που ξεχώρισαν ανοδικά, η Digital Realty Trust βρέθηκε στο επίκεντρο των αγοραστών, καθώς αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα οικονομικά της μεγέθη, με τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων που υποστηρίζουν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης να παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.
Θετικό κλίμα επικράτησε και για τη Tenet Healthcare, μετά την ανακοίνωση καλύτερων των εκτιμήσεων αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου, όπως και η Verizon που βελτίωσε τις εκτιμήσεις της για το σύνολο της χρήσης.
Στήριξη ειδικά στον Dow παρείχαν στοχευμένες μετοχές όπως η Apple, η IBM, η Salesforce και η Travelers.
Πηγή: NEWMONEY.GR
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