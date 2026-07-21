Το συγκινητικό αντίο της Εύας Σιμάτου στον σύζυγό της, Αλέξη Σταμάτη με ποίημα του: «Σε ευχαριστώ που άντεξες τη διάρκεια και δεν έφυγες όταν άρχισε να πονά»

Σε μία ανάρτηση με ιδιαίτερο νόημα είχε προχωρήσει ο Αλέξης Σταμάτης πέντε μέρες πριν γίνει γνωστή η είδηση θανάτου του, με τον συγγραφέα που αντιμετώπιζε μία σπάνια ασθένεια του αίματος, να σημειώνει μεταξύ άλλων πως « δεν περιμένω ένα φάρμακο, αλλά έναν επισκέπτη».

@protothema.gr ◾️ Ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης πέθανε σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. ◾️ Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία, εκ των οποίων 20 μυθιστορήματα. Το πρώτο με τον τίτλο «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998) εκδόθηκε στην Μεγάλη Βρετανία. Το έργο του «Μπαρ Φλωμπέρ» γνώρισε ιδιαίτερη απήχηση και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, ενώ η «Αμερικάνικη Φούγκα» τιμήθηκε στις ΗΠΑ. #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr

Ο Αλέξης Σταμάτης άφησε πίσω του ένα πλούσιο συγγραφικό έργο, έχοντας εκδώσει συνολικά 34 βιβλία, μεταξύ των οποίων 20 μυθιστορήματα. Το πρώτο του μυθιστόρημα, με τίτλο «Ο έβδομος ελέφαντας» (1998), κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ το έργο του «Μπαρ Φλωμπέρ» σημείωσε μεγάλη επιτυχία και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Η «Αμερικάνικη Φούγκα» απέσπασε σημαντική διάκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες.Παράλληλα με τη συγγραφική του δραστηριότητα, εξέδωσε ποιητικές συλλογές, έγραψε θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές αθηναϊκές σκηνές, ενώ υπέγραψε και το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας «Καταιγίδα». Τα τελευταία χρόνια, συνεργαζόταν ως αρθρογράφος με την εφημερίδα «Το Βήμα». Ο Αλέξης Σταμάτης ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Εύα Σιμάτου, με την οποία απέκτησαν έναν γιο, τον Ερμή.