Τζέισον Στέιθαμ για τη νέα του ταινία: Αν μπορέσουμε να αποσπάσουμε ένα-δύο δάκρυα, θα έχουμε πετύχει
Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο θρίλερ δράσης «Shelter» σε σκηνοθεσία του Ρικ Ρόμαν Βο
Για τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστή μίλησε ο Τζέισον Στέιθαμ, η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία των θρίλερ δράσης. Πρόκειται για το «Shelter», σε σκηνοθεσία του Ρικ Ρόμαν Βο.
Στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου μετέδωσαν τις δηλώσεις του πρωταγωνιστή, μία ημέρα πριν η ταινία βγει στους κινηματογράφους, με τον Τζέισον Στέιθαμ να αναφέρει πως θα έχει επιτύχει εάν καταφέρει να κάνει το κοινό να δακρύσει σε κάποιες σκηνές.
Ο ηθοποιός είπε αναλυτικά για το «Shelter»: «Είναι ένα θρίλερ δράσης και πιστεύω ότι πολλές από τις ταινίες που κάνω δεν έχουν αυτόν τον τόνο. Νομίζω ότι ο τόνος αυτής της ταινίας κινείται πολύ περισσότερο στον χώρο του δραματικού θρίλερ και αυτό είναι που την ξεχωρίζει. Όταν πας να δεις μια τέτοια ταινία, θες να κάθεσαι στην άκρη του καθίσματός σου, θέλεις την ένταση και το δράμα. Και θέλουμε, αν μπορέσουμε, να αποσπάσουμε ένα-δύο δάκρυα σε αυτές τις συναισθηματικές στιγμές. Τότε έχουμε πετύχει πραγματικά κάτι. Η ελπίδα είναι να έχουμε κάνει μία ταινία που ο κόσμος θα τη συστήνει και θα λέει "ξέρεις, αυτή είναι μία καλή ταινία, πρέπει να τη δεις κι εσύ". Τότε θα έχουμε πετύχει».
Για τη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη, ο Τζέισον Στέιθαμ δήλωσε: «Ο Ρικ έχει τεράστια εμπειρία στη δημιουργία ταινιών δράσης, οπότε θεωρώ ότι ο συνδυασμός ήταν ιδανικός. Και οι δύο ξέρουμε τι θέλουμε, τι πρόκειται να λειτουργήσει, είμαστε απόλυτα ευθυγραμμισμένοι».
Τέλος, για τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει στα γυρίσματα αυτού του είδους ταινιών, επισήμανε: «Νομίζω ότι κάνω το ίδιο κάθε φορά, μπαίνω μέσα με τα όλα μου. Είτε αυτό σημαίνει να με σέρνουν στον πάτο μέσα σε ένα τανκ κάνοντας πως πνιγόμαστε είτε να βρίσκομαι στον ωκεανό με τα κύματα. Ξέρεις, είναι έντονο. Πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Πρέπει να διαθέτεις ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων για να κάνεις ταινίες δράσης. Χρόνια εκπαίδευσης για να το κάνεις σωστά. Αν τα έχεις, τότε έχεις πλεονέκτημα».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
