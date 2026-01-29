Τζέισον Στέιθαμ για τη νέα του ταινία: Αν μπορέσουμε να αποσπάσουμε ένα-δύο δάκρυα, θα έχουμε πετύχει

Ο ηθοποιός είπε αναλυτικά για το «Shelter»: «Είναι ένα θρίλερ δράσης και πιστεύω ότι πολλές από τις ταινίες που κάνω δεν έχουν αυτόν τον τόνο. Νομίζω ότι ο τόνος αυτής της ταινίας κινείται πολύ περισσότερο στον χώρο του δραματικού θρίλερ και αυτό είναι που την ξεχωρίζει.

Όταν πας να δεις μια τέτοια ταινία, θες να κάθεσαι στην άκρη του καθίσματός σου, θέλεις την ένταση και το δράμα. Και θέλουμε, αν μπορέσουμε, να αποσπάσουμε ένα-δύο δάκρυα σε αυτές τις συναισθηματικές στιγμές. Τότε έχουμε πετύχει πραγματικά κάτι. Η ελπίδα είναι να έχουμε κάνει μία ταινία που ο κόσμος θα τη συστήνει και θα λέει "ξέρεις, αυτή είναι μία καλή ταινία, πρέπει να τη δεις κι εσύ". Τότε θα έχουμε πετύχει».





