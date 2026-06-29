Τιλάν Μπλοντό: Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε
Η 25χρονη Γαλλίδα και ο επί οκτώ χρόνια σύντροφός της και επιχειρηματίας Μπέντζαμιν Ατάλι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης στο Παρίσι
Για την ξεχωριστή μέρα, η Μπλοντό επέλεξε ένα κομψό λευκό νυφικό με κάπα. Το μοντέλο είχε πιάσει τα μαλλιά του σε έναν κομψό χαμηλό κότσο, ενώ προτίμησε ένα διακριτικό μακιγιάζ. Από την άλλη, ο γαμπρός εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και τα μαλλιά του χτενισμένα προς τα πίσω με τζελ.
Η Μπλοντό και ο επί οκτώ χρόνια σύντροφό της και επιχειρηματίας Μπέντζαμιν Ατάλι κατέφτασαν μαζί στον χώρο της τελετής με μια Porsche 356 Speedster, με τους καλεσμένους τους να τους υποδέχονται έξω από τον χώρο και να απαθανατίζουν τη στιγμή.
Τον περασμένο Μάρτιο, η Τιλάν Μπλοντό είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της μέσα από το Instagram. Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει ρομαντικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στη χώρα και είχε γράψει: «Είπα “ναι” στον καλύτερό μου φίλο».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο
💍✨ Mariage de Thylane Blondeau et Benjamin Attal à la mairie du 16e arrondissement de Paris— Closer France (@closerfr) June 29, 2026
Grand jour pour Thylane Blondeau et Benjamin Attal ! Le couple s’est dit « oui » lors d’une cérémonie organisée à la mairie du 16e arrondissement de Paris, entouré de leurs proches.… pic.twitter.com/FaNF2H0JqG
EN IMAGES - Trois mois seulement après avoir annoncé leurs fiançailles en Grèce, Thylane Blondeau et Benjamin Attal se sont dit « oui » lors d’un mariage civil célébré ce lundi à Paris. Véronika Loubry était bien sûr présente. https://t.co/gB1Wcc2qWi— Paris Match (@ParisMatch) June 29, 2026
'Most beautiful girl in the world' Thylane Blondeau is married: French model stuns as she ties the knot with Parisian DJ Ben Attal in Paris three months after getting engaged https://t.co/vlQPT9Nivb— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2026
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