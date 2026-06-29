Τιλάν Μπλοντό: Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε
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Τιλάν Μπλοντό Γάμος

Τιλάν Μπλοντό: Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε

Η 25χρονη Γαλλίδα και ο επί οκτώ χρόνια σύντροφός της και επιχειρηματίας Μπέντζαμιν Ατάλι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης στο Παρίσι

Τιλάν Μπλοντό: Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε
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Τον αγαπημένο της παντρεύτηκε στο Παρίσι η Τιλάν Μπλοντό, η 25χρονη Γαλλίδα που κάποτε χαρακτηρίστηκε το «πιο όμορφο κορίτσι του κόσμου».

Για την ξεχωριστή μέρα, η Μπλοντό επέλεξε ένα κομψό λευκό νυφικό με κάπα. Το μοντέλο είχε πιάσει τα μαλλιά του σε έναν κομψό χαμηλό κότσο, ενώ προτίμησε ένα διακριτικό μακιγιάζ. Από την άλλη, ο γαμπρός εμφανίστηκε με ένα σκούρο μπλε κοστούμι, λευκό πουκάμισο και τα μαλλιά του χτενισμένα προς τα πίσω με τζελ.

Η Μπλοντό και ο  επί οκτώ χρόνια σύντροφό της και επιχειρηματίας  Μπέντζαμιν Ατάλι κατέφτασαν μαζί στον χώρο της τελετής με μια Porsche 356 Speedster, με τους καλεσμένους τους να τους υποδέχονται έξω από τον χώρο και να απαθανατίζουν τη στιγμή. 

Τον περασμένο Μάρτιο, η Τιλάν Μπλοντό είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα της μέσα από το Instagram. Συγκεκριμένα, είχε δημοσιεύσει ρομαντικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στη χώρα και είχε γράψει: «Είπα “ναι” στον καλύτερό μου φίλο».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τον γάμο


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