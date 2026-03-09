Τhylane Blondeau: Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» αρραβωνιάστηκε στην Ελλάδα
Η Γαλλίδα καλλονή και ο σύντροφός της έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους
Στην Ελλάδα αρραβωνιάστηκε η Thylane Blondeau γνωστή ως το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο».
Το μοντέλο ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση για την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον σύντροφό της, τον Γάλλο ηθοποιό Benjamin Attal, με τον οποίο είναι ζευγάρι από το 2022.
Η 24χρονη Γαλλίδα καλλονή, γνωστή παγκοσμίως από την εμφάνισή της στο εξώφυλλο του Vogue Enfants το 2006 και τον τίτλο «η πιο όμορφη κοπέλα στον κόσμο», δημοσίευσε την Κυριακή 8 Μαρτίου φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από την πρόταση γάμου, που δέχτηκε στην Ελλάδα, δείχνοντας μεταξύ άλλων το μονόπετρό της.
«Είπα ναι στον καλύτερό μου φίλο. Στην αιωνιότητα» έγραψε η Blondeau στη λεζάντα της ανάρτησής της. Στις εικόνες φαίνεται επίσης το σκηνικό της πρότασης: ένα τραπέζι καλυμμένο με ροδοπέταλα με θέα τη θάλασσα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα, το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιά.
Η Thylane Blondeau βρέθηκε για πρώτη φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας σε νεαρή ηλικία, όταν σε ηλικία 5 ετών φωτογραφήθηκε για το περιοδικό Vogue. Είναι κόρη του πρώην ποδοσφαιριστή Patrick Blondeau και της ηθοποιού και τηλεπαρουσιάστριας Veronika Loubry. Η Γαλλίδα καλλονή ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο του μόντελινγκ από πολύ μικρή ηλικία, καθώς έκανε τα πρώτα της βήματα μόλις στα τέσσερα χρόνια της.
Πριν ακόμη ξεκινήσει το σχολείο, είχε ήδη περπατήσει στην πασαρέλα σε επίδειξη του σχεδιαστή Jean Paul Gaultier. Λίγα χρόνια αργότερα έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό Vogue Enfants. Στα 13 της χρόνια εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Jalouse, ενώ τρία χρόνια νωρίτερα είχε ήδη ανακηρυχθεί «το ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» από διεθνή περιοδικά και μέσα ενημέρωσης.
Ο τίτλος αυτός τη συνοδεύει μέχρι σήμερα, με την ίδια να έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται συνεργασίες με γνωστούς οίκους, όπως Dolce & Gabbana, L’Oréal και Versace.
Το 2018 παρουσίασε τη δική της σειρά ρούχων με την ονομασία Heaven May, ενώ την ίδια χρονιά κατέκτησε ακόμη μία σημαντική διάκριση, καθώς βρέθηκε στην κορυφή της λίστας «100 Most Beautiful Faces» του TC Candler.
Παράλληλα, η Blondeau έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στην υποκριτική. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 2015 με την ταινία «Belle & Sebastian: The Adventure Continues», όπου υποδύθηκε τον χαρακτήρα Gabriele.
