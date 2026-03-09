Τhylane Blondeau: Το «πιο όμορφο κορίτσι στον κόσμο» αρραβωνιάστηκε στην Ελλάδα

Ο τίτλος αυτός τη συνοδεύει μέχρι σήμερα, με την ίδια να έχει καταφέρει να χτίσει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας. Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται συνεργασίες με γνωστούς οίκους, όπως Dolce & Gabbana, L’Oréal και Versace.Το 2018 παρουσίασε τη δική της σειρά ρούχων με την ονομασία Heaven May, ενώ την ίδια χρονιά κατέκτησε ακόμη μία σημαντική διάκριση, καθώς βρέθηκε στην κορυφή της λίστας «100 Most Beautiful Faces» του TC Candler.Παράλληλα, η Blondeau έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στην υποκριτική. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 2015 με την ταινία «Belle & Sebastian: The Adventure Continues», όπου υποδύθηκε τον χαρακτήρα Gabriele.