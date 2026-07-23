Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της, δείτε βίντεο
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Νατάσα Μποφίλιου Παπάς Συναυλία

Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της, δείτε βίντεο

Ωραίος, ωραίος, είπε η τραγουδίστρια στον ιερέα και εκείνος της φίλησε το χέρι

Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απρόσμενο ντουέτο λίγων δευτερολέπτων έκανε η Νατάσσα Μποφίλιου με έναν παπά, που πήγε σε συναυλία της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο TikTok, ενώ η ερμηνεύτρια τραγουδούσε το «Η καρδιά Πονάει όταν Ψηλώνει» και περπατούσε ανάμεσα στο κοινό, ξαφνικά πλησίασε έναν ιερέα που καθόταν στις πρώτες θέσεις.

Η Νατάσσα Μποφίλιου έσκυψε προς το μέρος του, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το κομμάτι. Σε ένα σημείο, η τραγουδίστρια ακούγεται να του λέει «ωραίος, ωραίος», ενώ εκείνος της φίλησε το χέρι.

Δείτε το βίντεο

@alejandro_pap_

Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει #mpofiliou #foryou #fy #fpyシ #fpy

♬ πρωτότυπος ήχος - Αλέξανδρος Παπανικολάου
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

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