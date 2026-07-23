Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της, δείτε βίντεο





Νατάσσα Μποφίλιου με έναν παπά, που πήγε σε συναυλία της.

«Η καρδιά Πονάει όταν Ψηλώνει» και περπατούσε ανάμεσα στο κοινό, ξαφνικά πλησίασε έναν ιερέα που καθόταν στις πρώτες θέσεις.

Ένα απρόσμενο ντουέτο λίγων δευτερολέπτων έκανε ηΌπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο TikTok, ενώ η ερμηνεύτρια τραγουδούσε τοΗ Νατάσσα Μποφίλιου έσκυψε προς το μέρος του, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το κομμάτι. Σε ένα σημείο, η τραγουδίστρια ακούγεται να του λέει «ωραίος, ωραίος», ενώ εκείνος της φίλησε το χέρι.