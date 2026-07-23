Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της, δείτε βίντεο
Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε με παπά που πήγε σε συναυλία της, δείτε βίντεο
Ωραίος, ωραίος, είπε η τραγουδίστρια στον ιερέα και εκείνος της φίλησε το χέρι
Ένα απρόσμενο ντουέτο λίγων δευτερολέπτων έκανε η Νατάσσα Μποφίλιου με έναν παπά, που πήγε σε συναυλία της.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο TikTok, ενώ η ερμηνεύτρια τραγουδούσε το «Η καρδιά Πονάει όταν Ψηλώνει» και περπατούσε ανάμεσα στο κοινό, ξαφνικά πλησίασε έναν ιερέα που καθόταν στις πρώτες θέσεις.
Η Νατάσσα Μποφίλιου έσκυψε προς το μέρος του, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το κομμάτι. Σε ένα σημείο, η τραγουδίστρια ακούγεται να του λέει «ωραίος, ωραίος», ενώ εκείνος της φίλησε το χέρι.
Δείτε το βίντεο
Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει δημοσιευτεί στο TikTok, ενώ η ερμηνεύτρια τραγουδούσε το «Η καρδιά Πονάει όταν Ψηλώνει» και περπατούσε ανάμεσα στο κοινό, ξαφνικά πλησίασε έναν ιερέα που καθόταν στις πρώτες θέσεις.
Η Νατάσσα Μποφίλιου έσκυψε προς το μέρος του, με τους δυο τους να ερμηνεύουν μαζί το κομμάτι. Σε ένα σημείο, η τραγουδίστρια ακούγεται να του λέει «ωραίος, ωραίος», ενώ εκείνος της φίλησε το χέρι.
Δείτε το βίντεο
@alejandro_pap_
Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει #mpofiliou #foryou #fy #fpyシ #fpy♬ πρωτότυπος ήχος - Αλέξανδρος Παπανικολάου
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