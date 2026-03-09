Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε το «Φωτιά με φωτιά» σε πάρτι, δείτε βίντεο
Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε το «Φωτιά με φωτιά» σε πάρτι, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο πάρτι γενεθλίων του Youtuber Fipster
Σε πάρτι μασκέ βρέθηκε η Νατάσσα Μποφίλιου και τραγούδησε το «Φωτιά με φωτιά», με το βίντεο από τη στιγμή αυτή να κυκλοφορεί στο ίντερνετ.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων του Youtuber Fipster, κατά το οποίο όλοι οι καλεσμένοι έπρεπε να ντυθούν σύμφωνα με το αγαπημένο τους παιδικό. Η ίδια εμφανίστηκε με ένα λεοπάρ look και κατέληξε να παίρνει το μικρόφωνο και να ερμηνεύει κομμάτια που δεν συνηθίζει να τραγουδά στις live εμφανίσεις της, όπως αυτό του Πάνου Κιάμου.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων του Youtuber Fipster, κατά το οποίο όλοι οι καλεσμένοι έπρεπε να ντυθούν σύμφωνα με το αγαπημένο τους παιδικό. Η ίδια εμφανίστηκε με ένα λεοπάρ look και κατέληξε να παίρνει το μικρόφωνο και να ερμηνεύει κομμάτια που δεν συνηθίζει να τραγουδά στις live εμφανίσεις της, όπως αυτό του Πάνου Κιάμου.
Δείτε το βίντεο
@paidi_ths_bofiliou
ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΕΛΟΟΟΟΣΣΣ🔥♬ πρωτότυπος ήχος - paidi ths Bofiliou
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα