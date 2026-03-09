Η Νατάσσα Μποφίλιου τραγούδησε το «Φωτιά με φωτιά» σε πάρτι, δείτε βίντεο
Νατάσσα Μποφίλιου Πάνος Κιάμος

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στο πάρτι γενεθλίων του Youtuber Fipster

Ιωάννα Μαρίνου
Σε πάρτι μασκέ βρέθηκε η Νατάσσα Μποφίλιου και τραγούδησε το «Φωτιά με φωτιά», με το βίντεο από τη στιγμή αυτή να κυκλοφορεί στο ίντερνετ.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων του Youtuber Fipster, κατά το οποίο όλοι οι καλεσμένοι έπρεπε να ντυθούν σύμφωνα με το αγαπημένο τους παιδικό. Η ίδια εμφανίστηκε με ένα λεοπάρ look και κατέληξε να παίρνει το μικρόφωνο και να ερμηνεύει κομμάτια που δεν συνηθίζει να τραγουδά στις live εμφανίσεις της, όπως αυτό του Πάνου Κιάμου.

Δείτε το βίντεο

@paidi_ths_bofiliou

ΕΝΤΑΞΕΙ ΤΕΛΟΟΟΟΣΣΣ🔥

♬ πρωτότυπος ήχος - paidi ths Bofiliou
