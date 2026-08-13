Κοινές περιπολίες Iταλών και Eλλήνων αστυνομικών στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Τέρμινι της Ρώμης
ΕΛΛΑΔΑ
Ιταλία Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Κοινές περιπολίες Iταλών και Eλλήνων αστυνομικών στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Τέρμινι της Ρώμης

Κοινές περιπολίες ανδρών και γυναικών της ελληνικής και της ιταλικής αστυνομίας πραγματοποιούνται τις ημέρες αυτές και στην Αθήνα, σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση

Κοινές περιπολίες Iταλών και Eλλήνων αστυνομικών στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού Τέρμινι της Ρώμης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκονται περιπολίες Ιταλών αστυνομικών με Έλληνες συναδέλφους τους, στην περιοχή του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού «Τέρμινι» της Ρώμης.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ιταλική αστυνομία, οι κοινές αυτές περιπολίες πραγματοποιούνται σε μια από τις κεντρικότερες περιοχές της Αιώνιας Πόλης στην οποία - ιδίως την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου - καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση. Η όλη αυτή δραστηριότητα, εκτός από την εγγύηση της ασφάλειας, παρουσιάζει και ευρύτερη κοινωνική χρησιμότητα, για πολίτες που, τις ημέρες αυτές, μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση ανάγκης..

Η πρωτοβουλία υλοποιεί το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε πέρυσι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι. Κοινές περιπολίες ανδρών και γυναικών της ελληνικής και της ιταλικής αστυνομίας πραγματοποιούνται τις ημέρες αυτές και στην Αθήνα, σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης