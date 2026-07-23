Καταστροφές από το χαλάζι και τους ισχυρούς ανέμους σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στον Έβρο

Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειώνλόγω έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης.Ειδικότερα όπως αναφέρεται στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του, οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την(22/7) έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μηδικής και σποροπαραγωγής, κηπευτικών, φασολιών καθώς και δενδρώδεις καλλιέργειες κυρίως καρυδιές.Ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τα μέλη του ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί το πρωί της Πέμπτης της πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των κατεστραμμένων καλλιεργειών.Σημειώνεται πως από το νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Έβρου μεταξύ των οποίων η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής η πρόκληση σημαντικών ζημιών.