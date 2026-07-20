Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για την εξαγορά εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ
GALA
Μπεν Άφλεκ Netflix Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για την εξαγορά εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ

Η εξαγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Netflix να εξερευνήσει τις δυνατότητες του AI στον χώρο της ψυχαγωγίας

Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για την εξαγορά εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ
4 ΣΧΟΛΙΑ
Πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια κατέβαλε το Netflix για την απόκτηση της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, που ίδρυσε ο Μπεν Άφλεκ.

Η συμφωνία είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Μάρτιο, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Netflix από τη διαδικασία διεκδίκησης της Warner Bros. Discovery, ωστόσο τότε δεν είχαν δημοσιοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το ποσό είχε εκτιμηθεί ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 600 εκατομμύρια δολάρια.

Τα ακριβή στοιχεία έγιναν γνωστά μέσα από έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), όπου αναφέρεται ότι το Netflix πλήρωσε συνολικά 587 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία του Άφλεκ, InterPositive.

Η εταιρεία ιδρύθηκε αποκλειστικά από τον ηθοποιό και, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, «συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία για να δημιουργήσει τολμηρές οπτικές ιστορίες». Ο ίδιος ο Άφλεκ είχε αναφερθεί στη δημιουργία της InterPositive, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Ήξερα ότι είχα την ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μου και στον κλάδο μας, να προστατεύσω τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Δημιουργώντας την InterPositive, προσπάθησα να κάνω ακριβώς αυτό».

Η εξαγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Netflix να εξερευνήσει τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης