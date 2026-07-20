Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για την εξαγορά εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ
Το Netflix κατέβαλε πάνω από 500 εκατ. δολάρια για την εξαγορά εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης του Μπεν Άφλεκ
Η εξαγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Netflix να εξερευνήσει τις δυνατότητες του AI στον χώρο της ψυχαγωγίας
Πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια κατέβαλε το Netflix για την απόκτηση της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης, που ίδρυσε ο Μπεν Άφλεκ.
Η συμφωνία είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Μάρτιο, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Netflix από τη διαδικασία διεκδίκησης της Warner Bros. Discovery, ωστόσο τότε δεν είχαν δημοσιοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το ποσό είχε εκτιμηθεί ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 600 εκατομμύρια δολάρια.
Τα ακριβή στοιχεία έγιναν γνωστά μέσα από έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), όπου αναφέρεται ότι το Netflix πλήρωσε συνολικά 587 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία του Άφλεκ, InterPositive.
Η εταιρεία ιδρύθηκε αποκλειστικά από τον ηθοποιό και, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, «συνδυάζει την τέχνη με την τεχνολογία για να δημιουργήσει τολμηρές οπτικές ιστορίες». Ο ίδιος ο Άφλεκ είχε αναφερθεί στη δημιουργία της InterPositive, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Ήξερα ότι είχα την ευθύνη απέναντι στους συναδέλφους μου και στον κλάδο μας, να προστατεύσω τη δύναμη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και τους ανθρώπους πίσω από αυτήν. Δημιουργώντας την InterPositive, προσπάθησα να κάνω ακριβώς αυτό».
Η εξαγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Netflix να εξερευνήσει τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της ψυχαγωγίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η συμφωνία είχε γίνει γνωστή τον περασμένο Μάρτιο, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Netflix από τη διαδικασία διεκδίκησης της Warner Bros. Discovery, ωστόσο τότε δεν είχαν δημοσιοποιηθεί οι οικονομικοί όροι της εξαγοράς. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το ποσό είχε εκτιμηθεί ότι θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 600 εκατομμύρια δολάρια.
Τα ακριβή στοιχεία έγιναν γνωστά μέσα από έγγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), όπου αναφέρεται ότι το Netflix πλήρωσε συνολικά 587 εκατομμύρια δολάρια για την εταιρεία του Άφλεκ, InterPositive.
Netflix disclosed in an SEC filing Friday that it paid $587 million for InterPositive, Ben Affleck’s mysterious AI company, in cash. https://t.co/sES9q260xb— The Hollywood Reporter (@THR) July 18, 2026
Η εξαγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Netflix να εξερευνήσει τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο της ψυχαγωγίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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