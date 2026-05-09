Δεν είμαστε διεφθαρμένοι λένε αστυνομικοί και μηνύουν Netflix, Ματ Ντέιμον και Μπεν Άφλεκ για την ταινία «The Rip»
Υποστηρίζουν πως η ταινία έπληξε τη φήμη τους και ζητούν αποζημίωση για ηθική βλάβη και δυσφήμιση από τους δύο ηθοποιούς
Αγωγή κατά της εταιρείας παραγωγής των Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον κατέθεσαν αστυνομικοί της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, υποστηρίζοντας ότι η ταινία «The Rip» έπληξε τη φήμη τους, παρουσιάζοντάς τους ως διεφθαρμένους.
Όπως αναφέρει το TMZ, η αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας παραγωγής Artists Equity, που ανήκει στους δύο ηθοποιούς, καθώς και κατά του Netflix που διανέμει την ταινία, καθώς σύμφωνα με τον αναπληρωτή σερίφη Τζόναθαν Σαντάνα η ταινία έχει δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις για τον ίδιο και τους συναδέλφους του. «Το “rip” σημαίνει ότι κλέβεις κάτι. Εμείς δεν κλέψαμε ούτε ένα δολάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ταινία, σύμφωνα με τους ενάγοντες, βασίζεται σε πραγματική επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλώματος ναρκωτικών το 2016 στη Νότια Φλόριντα. Τα στοιχεία της υπόθεσης αναφέρουν ότι ο Σαντάνα και ο συνάδελφός του Τζέισον Σμιθ συμμετείχαν στην επιχείρηση στο Μαϊάμι Λέικς εκείνη τη χρονιά, κατά την οποία κατασχέθηκαν περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία της ταινίας τον Ιανουάριο, ο Σαντάνα υποστηρίζει ότι έχει δεχθεί κατηγορίες πως ιδιοποιήθηκε χρήματα, κάτι που –όπως αναφέρεται στη μήνυση– αποδίδεται στην εικόνα που παρουσιάζει η ταινία για τους αστυνομικούς.
Ο δικηγόρος του, Ιγνάσιο Άλβαρες, δήλωσε: «Παρουσίασαν τους αστυνομικούς ως διεφθαρμένους, παρουσίασαν τους πελάτες μου ως διεφθαρμένους».
Στην αγωγή επισημαίνεται επίσης ότι οι δύο αστυνομικοί θα έπρεπε να είχαν προσληφθεί ως σύμβουλοι στην παραγωγή της ταινίας, υποστηρίζοντας ότι οι δημιουργοί συνεργάστηκαν με άλλο αστυνομικό, ο οποίος, σύμφωνα με τους ίδιους, δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση.
Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί το επόμενο διάστημα, με τους ενάγοντες να ζητούν αποζημίωση για ηθική βλάβη και δυσφήμιση.
Sheriff's Deputies Reportedly Sue Ben Affleck & Matt Damon's Production Company https://t.co/Z7q9tPoPI6 pic.twitter.com/RLiSti7X3C— TMZ (@TMZ) May 9, 2026
