Τράβις Σκοτ και Τζέιμς Μπλέικ συνεργάστηκαν για το τραγούδι When I’m Home της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν
GALA
Τράβις Σκοτ Οδύσσεια Τραγούδι

Τράβις Σκοτ και Τζέιμς Μπλέικ συνεργάστηκαν για το τραγούδι When I’m Home της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

Το soundtrack του κινηματογραφικού έπους του διάσημου σκηνοθέτη συνδυάζει πειραματική παραγωγή με στοιχεία μυθικής αφήγησης

Τράβις Σκοτ και Τζέιμς Μπλέικ συνεργάστηκαν για το τραγούδι When I’m Home της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν
Στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες κυκλοφόρησε το «When I'm Home», το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους τέλους της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, με το κομμάτι να αποτελεί συνεργασία του Τράβις Σκοτ, του Τζέιμς Μπλέικ και του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον.

Το soundtrack του κινηματογραφικού έπους του διάσημου σκηνοθέτη, που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στους κινηματογράφους, συνδυάζει, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, πειραματική παραγωγή με στοιχεία μυθικής αφήγησης.

Η συμβολή του Τράβις Σκοτ στην παραγωγή δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Ο διάσημος ράπερ εμφανίζεται και στην ταινία, ενσαρκώνοντας έναν βάρδο στις πρώτες σκηνές, ενώ επανέρχεται σύντομα στον ίδιο ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

Ακούστε το «When I'm Home»

"When I’m Home" by JAMES BLAKE, TRAVIS SCOTT & LUDWIG GÖRANSSON from THE ODYSSEY

Ο συνθέτης Γιόρανσον έχει αποκαλύψει ότι ο Νόλαν του ζήτησε να αποφύγει τη χρήση ορχήστρας, καθώς αυτή δεν υπήρχε στην εποχή του Ομήρου. Έτσι, δημιούργησε το soundtrack αξιοποιώντας αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα, χάλκινα όργανα και μεταλλικές επιφάνειες, επιδιώκοντας έναν ήχο που να παραπέμπει στον κόσμο του έπους.

Ο συνθέτης είναι τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για τις ταινίες «Black Panther», «Sinners» και «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.

The Odyssey | Official Countdown Trailer
Κλείσιμο

Το φιλμ  ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και για το 13ο φιλμ του Νόλαν.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Το καλοκαίρι που ονειρεύεστε μπορεί να είναι πιο κοντά – και πιο οικονομικό – απ' όσο νομίζετε

Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης