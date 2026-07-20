Τράβις Σκοτ και Τζέιμς Μπλέικ συνεργάστηκαν για το τραγούδι When I’m Home της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν
Τράβις Σκοτ και Τζέιμς Μπλέικ συνεργάστηκαν για το τραγούδι When I’m Home της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν
Το soundtrack του κινηματογραφικού έπους του διάσημου σκηνοθέτη συνδυάζει πειραματική παραγωγή με στοιχεία μυθικής αφήγησης
Στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες κυκλοφόρησε το «When I'm Home», το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους τέλους της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, με το κομμάτι να αποτελεί συνεργασία του Τράβις Σκοτ, του Τζέιμς Μπλέικ και του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη Λούντβιχ Γιόρανσον.
Το soundtrack του κινηματογραφικού έπους του διάσημου σκηνοθέτη, που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στους κινηματογράφους, συνδυάζει, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, πειραματική παραγωγή με στοιχεία μυθικής αφήγησης.
Η συμβολή του Τράβις Σκοτ στην παραγωγή δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Ο διάσημος ράπερ εμφανίζεται και στην ταινία, ενσαρκώνοντας έναν βάρδο στις πρώτες σκηνές, ενώ επανέρχεται σύντομα στον ίδιο ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.
Ακούστε το «When I'm Home»
Ο συνθέτης Γιόρανσον έχει αποκαλύψει ότι ο Νόλαν του ζήτησε να αποφύγει τη χρήση ορχήστρας, καθώς αυτή δεν υπήρχε στην εποχή του Ομήρου. Έτσι, δημιούργησε το soundtrack αξιοποιώντας αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα, χάλκινα όργανα και μεταλλικές επιφάνειες, επιδιώκοντας έναν ήχο που να παραπέμπει στον κόσμο του έπους.
Ο συνθέτης είναι τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για τις ταινίες «Black Panther», «Sinners» και «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.
Το φιλμ ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και για το 13ο φιλμ του Νόλαν.
Το soundtrack του κινηματογραφικού έπους του διάσημου σκηνοθέτη, που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στους κινηματογράφους, συνδυάζει, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, πειραματική παραγωγή με στοιχεία μυθικής αφήγησης.
Η συμβολή του Τράβις Σκοτ στην παραγωγή δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Ο διάσημος ράπερ εμφανίζεται και στην ταινία, ενσαρκώνοντας έναν βάρδο στις πρώτες σκηνές, ενώ επανέρχεται σύντομα στον ίδιο ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.
Ακούστε το «When I'm Home»
Ο συνθέτης Γιόρανσον έχει αποκαλύψει ότι ο Νόλαν του ζήτησε να αποφύγει τη χρήση ορχήστρας, καθώς αυτή δεν υπήρχε στην εποχή του Ομήρου. Έτσι, δημιούργησε το soundtrack αξιοποιώντας αρχαιοελληνικά μουσικά όργανα, χάλκινα όργανα και μεταλλικές επιφάνειες, επιδιώκοντας έναν ήχο που να παραπέμπει στον κόσμο του έπους.
Ο συνθέτης είναι τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής για τις ταινίες «Black Panther», «Sinners» και «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν.
Το φιλμ ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο εμφανίζεται ο Ματ Ντέιμον, ενώ η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται την Πηνελόπη και ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και για το 13ο φιλμ του Νόλαν.
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