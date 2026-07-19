Τα δελφίνια στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκαν τυχαία στα γυρίσματα: «Ήταν απίστευτο, ευτυχώς το καταγράψαμε»

δεν ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όπως εξήγησε,

Η «Οδύσσεια», βασισμένη στο ομηρικό έπος, ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο και χαρακτηρίζεται από απαιτητικές συνθήκες γυρισμάτων, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής πραγματοποιήθηκε σε φυσικά τοπία.

Η επιλογή του Κρίστοφερ Νόλαν να αξιοποιήσει πραγματικές συνθήκες και αυθεντικά περιβάλλοντα αποτελεί σταθερό στοιχείο της σκηνοθετικής του προσέγγισης, ενισχύοντας τον ρεαλισμό και την κινηματογραφική εμπειρία.