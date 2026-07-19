Τα δελφίνια στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκαν τυχαία στα γυρίσματα: «Ήταν απίστευτο, ευτυχώς το καταγράψαμε»
Τα δελφίνια στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκαν τυχαία στα γυρίσματα: «Ήταν απίστευτο, ευτυχώς το καταγράψαμε»
Σύμφωνα με μέλος της παραγωγής δεν ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν στο πλάνο
Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει προκαλέσει συζητήσεις για διάφορους λόγους από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε, ωστόσο τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε μία είδηση που προκάλεσε αίσθηση για μία σκηνή συγκεκριμένη σκηνή στην οποία παρουσιάζονται δελφίνια.
Σύμφωνα με δηλώσεις από άτομο της παραγωγής, δεν ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όπως εξήγησε, τα δελφίνια εμφανίστηκαν απρόσμενα και το συνεργείο αποφάσισε να συνεχίσει τη λήψη, καταγράφοντας το στιγμιότυπο.
«Γυρίζαμε ένα κοντινό πλάνο. Ο Ματ Ντέιμον κοιτούσε προς την κατεύθυνση που κατευθυνόταν το πλοίο και ένα δελφίνι κυριολεκτικά πέρασε μέσα από το κάδρο πηδώντας. Ειλικρινά, ήταν απίστευτο. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί σε μια δεξαμενή στούντιο. Ευτυχώς, είχαμε εκείνη την τεράστια κάμερα IMAX και καταφέραμε να αποτυπώσουμε τη στιγμή», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η «Οδύσσεια», βασισμένη στο ομηρικό έπος, ακολουθεί το ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο και χαρακτηρίζεται από απαιτητικές συνθήκες γυρισμάτων, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής πραγματοποιήθηκε σε φυσικά τοπία.
Η επιλογή του Κρίστοφερ Νόλαν να αξιοποιήσει πραγματικές συνθήκες και αυθεντικά περιβάλλοντα αποτελεί σταθερό στοιχείο της σκηνοθετικής του προσέγγισης, ενισχύοντας τον ρεαλισμό και την κινηματογραφική εμπειρία.
Σύμφωνα με δηλώσεις από άτομο της παραγωγής, δεν ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Όπως εξήγησε, τα δελφίνια εμφανίστηκαν απρόσμενα και το συνεργείο αποφάσισε να συνεχίσει τη λήψη, καταγράφοντας το στιγμιότυπο.
«Γυρίζαμε ένα κοντινό πλάνο. Ο Ματ Ντέιμον κοιτούσε προς την κατεύθυνση που κατευθυνόταν το πλοίο και ένα δελφίνι κυριολεκτικά πέρασε μέσα από το κάδρο πηδώντας. Ειλικρινά, ήταν απίστευτο. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί σε μια δεξαμενή στούντιο. Ευτυχώς, είχαμε εκείνη την τεράστια κάμερα IMAX και καταφέραμε να αποτυπώσουμε τη στιγμή», είπε.
Δείτε το βίντεο
The dolphins that were in ‘THE ODYSSEY’ just happened to appear on accident & were filmed anyway. pic.twitter.com/GbGu4CVYhc— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 18, 2026
Η επιλογή του Κρίστοφερ Νόλαν να αξιοποιήσει πραγματικές συνθήκες και αυθεντικά περιβάλλοντα αποτελεί σταθερό στοιχείο της σκηνοθετικής του προσέγγισης, ενισχύοντας τον ρεαλισμό και την κινηματογραφική εμπειρία.
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