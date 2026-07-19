Ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον τρία χρόνια για επόμενη ταινία μετά την «Οδύσσεια»: Έφτασα στα όρια της αντοχής μου
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Κρίστοφερ Νόλαν Οδύσσεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον τρία χρόνια για επόμενη ταινία μετά την «Οδύσσεια»: Έφτασα στα όρια της αντοχής μου

Ο σκηνοθέτης μίλησε για τις δυσκολίες της παραγωγής που τον εξάντλησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομηρικού έπους

Ο Κρίστοφερ Νόλαν δήλωσε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον τρία χρόνια για επόμενη ταινία μετά την «Οδύσσεια»: Έφτασα στα όρια της αντοχής μου
Γεωργία Κοτζιά
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Τουλάχιστον τρία χρόνια θα χρειαστεί ο Κρίστοφερ Νόλαν μέχρι να επιστρέψει με νέα ταινία μετά την «Οδύσσεια», εξηγώντας ότι η παραγωγή τον έφερε στα όρια της αντοχής του.

Ο σκηνοθέτης μίλησε στην εκπομπή «Today» για την εμπειρία της δημιουργίας της «Οδύσσειας», επισημαίνοντας τις απαιτήσεις της παραγωγής. Όπως ανέφερε: «Σίγουρα έφτασα στα όρια της δικής μου αντοχής και της αντοχής όλων, νομίζω. Είναι η “Οδύσσεια”, φυσικά και πρέπει να είναι δύσκολη. Δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας αν μια ταινία για την “Οδύσσεια” δεν φαίνεται δύσκολη».

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στη δυσκολία της παραγωγής ήταν ότι η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Ο Νόλαν θυμήθηκε ότι πριν από τα γυρίσματα είχε πει στην ομάδα της IMAX: «Αν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιήσουμε αυτό το όνειρο, να γυρίσουμε ολόκληρη την ταινία με αυτόν τον τρόπο, αυτή είναι η στιγμή. Αυτή είναι η “Οδύσσεια”».


Παρά τις απαιτήσεις, ο ίδιος δεν θα ήθελε να είναι διαφορετική η διαδικασία. Σε συνέντευξή του στους New York Times, είχε υπογραμμίσει την ανάγκη οι κινηματογραφικές παραγωγές να αναλαμβάνουν ρίσκο, σημειώνοντας ότι το κοινό αναζητά νέες εμπειρίες: «Αν σε ενδιαφέρουν πραγματικά οι ταινίες και η ιστορία τους, το μόνο πράγμα που βλέπεις ξεκάθαρα είναι ότι πρέπει να παίρνεις ρίσκα για να πετύχεις. Το μεγαλύτερο ρίσκο απ’ όλα είναι να παίζεις εκ του ασφαλούς», είχε πει, σημειώνοντας ακόμη: «Αυτό είναι που, σταθερά στις mainstream ταινίες, δεν λειτουργεί. Το κοινό αναζητά κάτι νέο».

Η «Οδύσσεια», βασισμένη στο ομηρικό έπος, αφηγείται την πορεία του Οδυσσέα και το δύσκολο ταξίδι επιστροφής του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο Ματ Ντέιμον, ενώ συμμετέχουν και οι Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Αν Χάθαγουεϊ, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον και Σαρλίζ Θερόν.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
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