Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Απήλαυσαν την έκλειψη και έκαναν ταυτόχρονα manifestation
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ: Απήλαυσαν την έκλειψη και έκαναν ταυτόχρονα manifestation
Οι φωτογραφίες από το σκάφος με τα ειδικά γυαλιά.
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