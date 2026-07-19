Η Πέγκυ Ζήνα με τη φανέλα της Αργεντινής λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ: Θα σκίσουμε, έγραψε
Η Πέγκυ Ζήνα με τη φανέλα της Αργεντινής λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ: Θα σκίσουμε, έγραψε
Η τραγουδίστρια θέλησε να ευχηθεί καλή επιτυχία στην ομάδα για τον αγώνα με την Ισπανία
Με τη φανέλα της Αργεντινής φωτογραφήθηκε η Πέγκυ Ζήνα λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό του φετινού Μουντιάλ και ανέβασε το στιγμιότυπο στο Instagram.
Η τραγουδίστρια ως υποστηρίκτρια της ομάδας θέλησε να ευχηθεί καλή επιτυχία για τον αγώνα με την Ισπανία και το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου δημοσίευσε τη φωτογραφία στα stories της, χαμογελώντας στην κάμερα.
Παράλληλα, η Πέγκυ Ζήνα σημείωσε: «Θα σκίσουμε. Καλή επιτυχία Αργεντινή».
Δείτε τη φωτογραφία
Η τραγουδίστρια ως υποστηρίκτρια της ομάδας θέλησε να ευχηθεί καλή επιτυχία για τον αγώνα με την Ισπανία και το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου δημοσίευσε τη φωτογραφία στα stories της, χαμογελώντας στην κάμερα.
Παράλληλα, η Πέγκυ Ζήνα σημείωσε: «Θα σκίσουμε. Καλή επιτυχία Αργεντινή».
Δείτε τη φωτογραφία
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