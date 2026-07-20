Άντζελα Γκερέκου: Η ανάρτησή της για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου
Άντζελα Γκερέκου: Η ανάρτησή της για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου
Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με εσένα, έγραψε η ηθοποιός
Σε μία ανάρτηση για τη συμπλήρωση πέντε χρόνων από τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου προχώρησε η Άντζελα Γκερέκου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η ηθοποιός τίμησε την Κυριακή 19 Ιουλίου τον αείμνηστο τραγουδιστή και σύζυγό της, αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές φωτογραφίες τους από το παρελθόν, ενώ στη δημοσίευση συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα, στα οποία η κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου εμφανίζεται σε παιδική ηλικία.
Αναφερόμενη στο διάστημα που έχει περάσει από την ημέρα που ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή, η Άντζελα Γκερέκου σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με εσένα! 19/7/21-19/7/26».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο τραγουδιστής πέθανε στις 19 Ιουλίου του 2021 σε ηλικία 81 ετών από ανακοπή καρδιάς. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε διακομιστεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 11 Ιουλίου. Το ΕΚΑΒ είχε κληθεί για ασθενή με αναπνευστική δυσχέρεια.
Η ηθοποιός τίμησε την Κυριακή 19 Ιουλίου τον αείμνηστο τραγουδιστή και σύζυγό της, αναρτώντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κοινές φωτογραφίες τους από το παρελθόν, ενώ στη δημοσίευση συμπεριέλαβε και στιγμιότυπα, στα οποία η κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου εμφανίζεται σε παιδική ηλικία.
Αναφερόμενη στο διάστημα που έχει περάσει από την ημέρα που ο Τόλης Βοσκόπουλος έφυγε από τη ζωή, η Άντζελα Γκερέκου σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Πέντε χρόνια χωρίς εσένα, πάντα με εσένα! 19/7/21-19/7/26».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο τραγουδιστής πέθανε στις 19 Ιουλίου του 2021 σε ηλικία 81 ετών από ανακοπή καρδιάς. Ο Τόλης Βοσκόπουλος είχε διακομιστεί στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 11 Ιουλίου. Το ΕΚΑΒ είχε κληθεί για ασθενή με αναπνευστική δυσχέρεια.
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