Μοτοπορεία με καπνογόνα στο κέντρο της Αθήνας από διανομείς, απέκλεισαν τη Φιλελλήνων και κατάστημα: Βίντεο και φωτογραφίες
Μοτοπορεία με καπνογόνα στο κέντρο της Αθήνας από διανομείς, απέκλεισαν τη Φιλελλήνων και κατάστημα: Βίντεο και φωτογραφίες
Οι διανομείς πραγματοποιούν στάση εργασίας «πάνω» στον τελικό του Μουντιάλ
Μεγάλη μοτοπορεία με καπνογόνα, κόρνες και συνθήματα, πραγματοποίησαν στους δρόμους της Αθήνας διανομείς.
Οι διανομείς στις πλατφόρμες διανομής efood και Wolt που βρίσκονται από τις 19:00 σε στάση εργασίας, «πάνω» στον τελικό του Μουντιάλ, ξεκίνησαν από τη συμβολή της Αλεξάνδρας και της Κηφισίας, πέρασαν από τη Βουλή και έκαναν στάση στη Φιλελλήνων, κάτω από την πλατεία Συντάγματος, την οποία απέκλεισαν για δέκα λεπτά -προκαλώντας αφενός κυκλοφοριακό κομφούζιο αλλά και αντιδράσεις από πολίτες και τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο.
Στα συνθήματά τους κυριάρχησε το νέο εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό διανομέα στην Αγία Παρασκευή καθώς και η ανάγκη για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Στη συνέχεια, κινήθηκαν προς τη Συγγρού και στάθμευσαν έξω από κατάστημα γνωστής αλυσίδας μπέργκερ.
Η πεντάωρη στάση εργασίας (19:00 - 00:00) σχεδιάστηκε στην αιχμή του τελικού, με παράλληλες κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Μεσσηνία.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων efood Π. Αττικής, οι διανομείς διαμηνύουν πως «δεν παίζουν με τα δικαιώματά τους» και ζητουν:
Κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου και απευθείας προσλήψεις.
Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης για όλες τις ειδικότητες.
Αυξήσεις και ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα για τους freelancers.
Επίδομα ατυχήματος/ασθενείας και δωρεάν μέσα αυτοπροστασίας.
Δείτε φωτογραφίες από την μοτοπορεία στην Αθήνα:
Οι διανομείς στις πλατφόρμες διανομής efood και Wolt που βρίσκονται από τις 19:00 σε στάση εργασίας, «πάνω» στον τελικό του Μουντιάλ, ξεκίνησαν από τη συμβολή της Αλεξάνδρας και της Κηφισίας, πέρασαν από τη Βουλή και έκαναν στάση στη Φιλελλήνων, κάτω από την πλατεία Συντάγματος, την οποία απέκλεισαν για δέκα λεπτά -προκαλώντας αφενός κυκλοφοριακό κομφούζιο αλλά και αντιδράσεις από πολίτες και τουρίστες που βρίσκονταν στο σημείο.
Στα συνθήματά τους κυριάρχησε το νέο εργατικό δυστύχημα με θύμα έναν νεαρό διανομέα στην Αγία Παρασκευή καθώς και η ανάγκη για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Στη συνέχεια, κινήθηκαν προς τη Συγγρού και στάθμευσαν έξω από κατάστημα γνωστής αλυσίδας μπέργκερ.
Η πεντάωρη στάση εργασίας (19:00 - 00:00) σχεδιάστηκε στην αιχμή του τελικού, με παράλληλες κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο και Μεσσηνία.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων efood Π. Αττικής, οι διανομείς διαμηνύουν πως «δεν παίζουν με τα δικαιώματά τους» και ζητουν:
Κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου και απευθείας προσλήψεις.
Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης για όλες τις ειδικότητες.
Αυξήσεις και ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα για τους freelancers.
Επίδομα ατυχήματος/ασθενείας και δωρεάν μέσα αυτοπροστασίας.
Δείτε φωτογραφίες από την μοτοπορεία στην Αθήνα:
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