«Έχεις παχύνει πολύ, κάνε λίγο δίαιτα» έγραψαν σε φωτογραφία της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη με μπικίνι, η απάντηση που έδωσε
«Έχεις παχύνει πολύ, κάνε λίγο δίαιτα» έγραψαν σε φωτογραφία της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη με μπικίνι, η απάντηση που έδωσε
Το μοντέλο πόζαρε με μαγιό στο Instagram και δέχτηκε σχόλια για τα κιλά της, γεγονός που συμβαίνει έντονα το τελευταίο διάστημα όπως εξήγησε
Μία φωτογραφία της με μπικίνι ανέβασε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη στα stories της στο Instagram και δέχτηκε ένα μήνυμα στο οποίο γινόταν λόγος για τα κιλά της.
Η Instagrammer πόζαρε φορώντας ένα καφέ μαγιό, γυαλιά ηλίου και καπέλο στο κεφάλι και μόλις άνοιξε τα μηνύματά της στην πλατφόρμα παρατήρησε πως της έγραφαν: «Έχεις παχύνει πολύ, κάνε λίγο δίαιτα», ένα μήνυμα που όπως επισήμανε στη συνέχεια, δέχεται πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα.
Δείτε τη φωτογραφία και το μήνυμα
Παρόλα αυτά, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν έχασε το χιούμορ της και σε επόμενο story της όπου φωτογραφήθηκε με ένα αστείο φίλτρο, αποκάλυψε την αιχμηρή της απάντηση: «Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή», έγραψε.
Η Instagrammer πόζαρε φορώντας ένα καφέ μαγιό, γυαλιά ηλίου και καπέλο στο κεφάλι και μόλις άνοιξε τα μηνύματά της στην πλατφόρμα παρατήρησε πως της έγραφαν: «Έχεις παχύνει πολύ, κάνε λίγο δίαιτα», ένα μήνυμα που όπως επισήμανε στη συνέχεια, δέχεται πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα.
Δείτε τη φωτογραφία και το μήνυμα
Παρόλα αυτά, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη δεν έχασε το χιούμορ της και σε επόμενο story της όπου φωτογραφήθηκε με ένα αστείο φίλτρο, αποκάλυψε την αιχμηρή της απάντηση: «Της απάντησα “θα ευχόσουν να ήσουν σαν εμένα”. Πάνω απ’ όλα είμαι ταπεινή», έγραψε.
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