Αντώνης Σαμαράς: H δεύτερη φορά ή το δις εξαμαρτείν;

Ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο κόμμα και μοιάζει σαν να έχει μόνο στόχο να κάνει ζημιά στη ΝΔ, αλλά πρωτίστως να εμποδίσει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Κάτι σαν βεντέτα αφού το '93 έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία, τη δεύτερη ως φάρσα. Να δούμε τι θα γράψει η δική μας ιστορία...

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