Η Νικολέττα Καρρά φωτογραφήθηκε σε πισίνα: Το μπικίνι και το κρασί τελικά όντως έλυσαν τα πάντα, έγραψε
Η Νικολέττα Καρρά φωτογραφήθηκε σε πισίνα: Το μπικίνι και το κρασί τελικά όντως έλυσαν τα πάντα, έγραψε
Η ηθοποιός μοιράστηκε τις πόζες της με τους followers της στο Instagram
Με το μπικίνι της μπροστά σε πισίνα πόζαρε η Νικολέττα Καρρά.
Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 19 Ιουλίου, φορώντας επίσης ένα καπέλο στο κεφάλι και κρατώντας ένα ποτήρι κρασί στο χέρι της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής η Νικολέττα Καρρά έγραψε: «Ανατροπή: Τελικά, το μπικίνι και το κρασί όντως έλυσαν τα πάντα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 19 Ιουλίου, φορώντας επίσης ένα καπέλο στο κεφάλι και κρατώντας ένα ποτήρι κρασί στο χέρι της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής η Νικολέττα Καρρά έγραψε: «Ανατροπή: Τελικά, το μπικίνι και το κρασί όντως έλυσαν τα πάντα».
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα