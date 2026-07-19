Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι πριν τον τελικό του Μουντιάλ: Ό,τι κι αν συμβεί απόψε, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ιστορία
ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026
Αργεντινή Λιονέλ Μέσι Μουντιάλ Μουντιάλ 2026

Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι πριν τον τελικό του Μουντιάλ: Ό,τι κι αν συμβεί απόψε, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ιστορία

Ο αρχηγός της Αργεντινής έστειλε το δικό του μήνυμα λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό με την Ισπανία, ευχαριστώντας τους συμπαίκτες του και όσους βρίσκονται δίπλα στην εθνική ομάδα

Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι πριν τον τελικό του Μουντιάλ: Ό,τι κι αν συμβεί απόψε, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει ιστορία
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Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, ο Λιονέλ Μέσι έκανε μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα, επιλέγοντας να μιλήσει όχι για το τρόπαιο, αλλά για τη διαδρομή που οδήγησε την Αργεντινή μέχρι την τελευταία μάχη της διοργάνωσης.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την εθνική ομάδα, τονίζοντας ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελικού, η ομάδα αυτή έχει ήδη γράψει τη δική της ιστορία.

Στην ανάρτησή του ο Μέσι έγραψε:

«Το πιο όμορφο πράγμα όλων αυτών των χρόνων δεν ήταν μόνο οι τίτλοι, αλλά ολόκληρη η διαδρομή. Το να μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας με αυτή την ομάδα, να αγωνιζόμαστε μαζί, να σηκωνόμαστε μετά τις δύσκολες στιγμές και να απολαμβάνουμε κάθε βήμα.

Ευχαριστώ κάθε έναν από τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται καθημερινά ώστε αυτή η εθνική ομάδα να παραμένει μια οικογένεια.

Ό,τι κι αν συμβεί αύριο, αυτή η ομάδα έχει ήδη γράψει μια ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και που κανείς δεν θα μπορέσει να σβήσει.

Πάμε, Αργεντινή!»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Leo Messi (@leomessi)


Το μήνυμα του 39χρονου σταρ συγκέντρωσε μέσα σε λίγα λεπτά εκατομμύρια αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φιλάθλους από όλο τον κόσμο να του εύχονται καλή επιτυχία στον τελικό. Για πολλούς, η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί ακόμη μία απόδειξη ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο Μέσι αντιμετωπίζει τη φετινή πορεία της Αργεντινής ως μια συλλογική επιτυχία, βάζοντας πάνω από όλα την ομάδα και τους ανθρώπους που τη στελεχώνουν.
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