Η Μελόνι ζητά να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία ληστών: Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον φόβο του ανθρώπου;
Η Μελόνι ζητά να δοθεί χάρη στον κοσμηματοπώλη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία ληστών: Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον φόβο του ανθρώπου;
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «όταν δεχόμαστε επίθεση, το σώμα μας και το μυαλό μας τίθενται σε κατάσταση μάχης» - Ο Μάριο Ροτζιέρο έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειρξης
Η Τζόρτζια Μελόνι στηρίζει την κίνηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, για ενεργοποίηση της διαδικασίας που αφορά το αίτημα απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο που έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε 14 χρόνια και 9 μήνες κάθειρξης, για την δολοφονία δυο ληστών που, πριν από πέντε χρόνια είχαν βγει από το κατάστημά του και απομακρύνονταν πεζοί.
«Ζήτησα από τον υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει την διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο. Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν απαγορεύει στον υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει την όλη διαδικασία», είπε στην Corriere della Sera η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Η Μελόνι, παράλληλα, υπογράμμισε πως «όταν δεχόμαστε επίθεση, το σώμα μας και το μυαλό μας τίθενται σε κατάσταση μάχης» και ότι «υπάρχουν πολλές επιστημονικές εκδόσεις οι οποίες εξηγούν ότι η αδρεναλίνη αλλάζει όλες τις αισθήσεις, το σώμα, την συνολική μας αντίληψη».
«Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και τον φόβο του ανθρώπου αυτού;» διερωτήθηκε με η Μελόνι και έκρινε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάσθηκε ο Ροτζιέρο από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Πριν μπει στην φυλακή, ο 72χρονος κοσμηματοπώλης είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα να του απονεμηθεί χάρη. «Ο πρόεδρος απένειμε χάρη σε διακινητή που σκότωσε 30 ανθρώπους, όπως και στην Νικόλ Μινέτι (σ.σ. πρόκειται για μια από τις πρωταγωνίστριες της υπόθεσης Μπούνγκα Μπούνγκα). Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπακούσει στην συνείδησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Η υπόθεση του κοσμηματοπώλη μετατρέπεται στην Ιταλία σε κύριο θέμα πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Γνωστοί νομικοί αλλά και μεγάλο μέρος των πολιτών διχάζονται σχετικά με το αν έπειτα από μια πράξη αυτοδικίας, για την οποία εκδόθηκε οριστική απόφαση καταδίκης, μπορεί να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας - μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα- απόφαση για την απονομή χάριτος.
Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται όλο το συμβάν από την αρχή του. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τόσο τη στιγμή που οι ληστές εισβάλλουν στο κοσμηματοπωλείο, όσο και την καταδίωξή τους από τον Ροτζιέρο ο οποίος με το όπλο στο χέρι τρέχει από πίσω τους για να τους προλάβει.
Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες
«Ζήτησα από τον υπουργό Δικαιοσύνης να προχωρήσει την διαδικασία απονομής χάριτος στον κοσμηματοπώλη Μάριο Ροτζιέρο. Πρέπει να αποκαλούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι η απονομή χάριτος αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά αυτό δεν απαγορεύει στον υπουργό Δικαιοσύνης να κινήσει την όλη διαδικασία», είπε στην Corriere della Sera η Ιταλίδα πρωθυπουργός.
Η Μελόνι, παράλληλα, υπογράμμισε πως «όταν δεχόμαστε επίθεση, το σώμα μας και το μυαλό μας τίθενται σε κατάσταση μάχης» και ότι «υπάρχουν πολλές επιστημονικές εκδόσεις οι οποίες εξηγούν ότι η αδρεναλίνη αλλάζει όλες τις αισθήσεις, το σώμα, την συνολική μας αντίληψη».
«Ποιος είναι σε θέση να κρίνει τον πόνο, το τραύμα, το στρες και τον φόβο του ανθρώπου αυτού;» διερωτήθηκε με η Μελόνι και έκρινε υπερβολική την ποινή στην οποία καταδικάσθηκε ο Ροτζιέρο από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας.
Πριν μπει στην φυλακή, ο 72χρονος κοσμηματοπώλης είχε ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα να του απονεμηθεί χάρη. «Ο πρόεδρος απένειμε χάρη σε διακινητή που σκότωσε 30 ανθρώπους, όπως και στην Νικόλ Μινέτι (σ.σ. πρόκειται για μια από τις πρωταγωνίστριες της υπόθεσης Μπούνγκα Μπούνγκα). Πιστεύω, λοιπόν, ότι θα πρέπει να υπακούσει στην συνείδησή του», δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Ο Ματαρέλα έδωσε χάρη σε διακινητή που σκότωσε 30»
Η υπόθεση του κοσμηματοπώλη μετατρέπεται στην Ιταλία σε κύριο θέμα πολιτικής και κοινωνικής αντιπαράθεσης. Γνωστοί νομικοί αλλά και μεγάλο μέρος των πολιτών διχάζονται σχετικά με το αν έπειτα από μια πράξη αυτοδικίας, για την οποία εκδόθηκε οριστική απόφαση καταδίκης, μπορεί να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας - μέσα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα- απόφαση για την απονομή χάριτος.
Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται όλο το συμβάν από την αρχή του. Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τόσο τη στιγμή που οι ληστές εισβάλλουν στο κοσμηματοπωλείο, όσο και την καταδίωξή τους από τον Ροτζιέρο ο οποίος με το όπλο στο χέρι τρέχει από πίσω τους για να τους προλάβει.
Δείτε βίντεο - Προσοχή σκληρές εικόνες
L'ex velina: "Quest'uomo era semplicemente sotto shock e non è riuscito a gestire la situazione dalla paura".#Roggero #MarioRoggero #17Luglio pic.twitter.com/ii4EFcy5Gh— Antonio M. Fasulo 🇵🇸 (@fasulo_antonio) July 17, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα