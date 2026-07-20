Goldman Sachs: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες

Η Goldman Sachs αυξάνει τις τιμές στόχους για Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική, ενόψει αποτελεσμάτων β' τριμήνου, εκτιμώντας υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, βελτιωμένη κερδοφορία έως το 2028 και διατηρώντας θετικές συστάσεις για τις τρεις πρώτες