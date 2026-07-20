Goldman Sachs: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες
Goldman Sachs: Νέες υψηλότερες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες
Η Goldman Sachs αυξάνει τις τιμές στόχους για Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική, ενόψει αποτελεσμάτων β' τριμήνου, εκτιμώντας υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους, βελτιωμένη κερδοφορία έως το 2028 και διατηρώντας θετικές συστάσεις για τις τρεις πρώτες
Σε αναβάθμιση των τιμών στόχων για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου, βλέποντας ισχυρότερη πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους και περιθώρια βελτίωσης των εκτιμήσεων κερδοφορίας για την περίοδο 2026-2028.
Ο αμερικανικός οίκος αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,25 ευρώ από 11 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 18,50 ευρώ από 18 ευρώ. Διατηρεί σύσταση αγοράς για Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς, ενώ για την Εθνική διατηρεί ουδέτερη σύσταση.
Η βασική παράμετρος πίσω από τις αναβαθμίσεις είναι η πορεία των επιτοκίων, τα οποία κινούνται υψηλότερα από τις παραδοχές που είχαν ενσωματώσει οι διοικήσεις στους αρχικούς σχεδιασμούς τους. Η Goldman Sachs θεωρεί πιθανές νέες αναβαθμίσεις των στόχων για τα καθαρά έσοδα από τόκους, ιδιαίτερα από Eurobank και Εθνική, ενώ εντοπίζει ανοδικό περιθώριο έναντι των συγκλινουσών εκτιμήσεων και για το 2027-2028.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο αμερικανικός οίκος αυξάνει την τιμή στόχο για την Alpha Bank στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ, για τη Eurobank στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ, για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11,25 ευρώ από 11 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα στα 18,50 ευρώ από 18 ευρώ. Διατηρεί σύσταση αγοράς για Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς, ενώ για την Εθνική διατηρεί ουδέτερη σύσταση.
Η βασική παράμετρος πίσω από τις αναβαθμίσεις είναι η πορεία των επιτοκίων, τα οποία κινούνται υψηλότερα από τις παραδοχές που είχαν ενσωματώσει οι διοικήσεις στους αρχικούς σχεδιασμούς τους. Η Goldman Sachs θεωρεί πιθανές νέες αναβαθμίσεις των στόχων για τα καθαρά έσοδα από τόκους, ιδιαίτερα από Eurobank και Εθνική, ενώ εντοπίζει ανοδικό περιθώριο έναντι των συγκλινουσών εκτιμήσεων και για το 2027-2028.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα