Όλοι ήξεραν ότι ερχόταν ο «Αττίλας»: Τι αποκαλύπτουν τα απόρρητα έγγραφα για την εισβολή στην Κύπρο

52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή - Αποχαρακτηρισμένα έγγραφα των ΗΠΑ, της Βρετανίας και του ΟΗΕ δείχνουν πως στις 19 Ιουλίου 1974 η τουρκική εισβολή θεωρείτο πλέον σχεδόν βέβαιη - Η Ουάσιγκτον, το Λονδίνο και ο ΟΗΕ έβλεπαν το ρολόι να μετρά αντίστροφα, αλλά η προτεραιότητα ήταν να μη συγκρουστούν Ελλάδα και Τουρκία, όχι να σωθεί η Κύπρος