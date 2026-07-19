Η Χριστίνα Κολέτσα χόρεψε σε πισίνα φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό, δείτε βίντεο
Η Χριστίνα Κολέτσα χόρεψε σε πισίνα φορώντας λευκό ολόσωμο μαγιό, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στιγμή με τους followers της τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου
Μέσα σε πισίνα χόρεψε η Χριστίνα Κολέτσα και μοιράστηκε τη στιγμή με τους followers της δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο προφίλ της στο Instagram.
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Μύκονο και τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου ανέβασε ένα story κατά το οποίο φαίνεται πως άκουγε το τραγούδι «Starboy» του The Weeknd, και κινούνταν στον ρυθμό, φορώντας ένα λευκό ολόσωμο μαγιό.
Κάτά τη διάρκεια του βίντεο, η Χριστίνα Κολέτσα πλησίασε την κάμερα και χαμογέλασε, δείχνοντας πως απολάμβανε τη στιγμή.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια βρίσκεται στη Μύκονο και τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου ανέβασε ένα story κατά το οποίο φαίνεται πως άκουγε το τραγούδι «Starboy» του The Weeknd, και κινούνταν στον ρυθμό, φορώντας ένα λευκό ολόσωμο μαγιό.
Κάτά τη διάρκεια του βίντεο, η Χριστίνα Κολέτσα πλησίασε την κάμερα και χαμογέλασε, δείχνοντας πως απολάμβανε τη στιγμή.
Δείτε το βίντεο
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