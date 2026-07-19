Ο Μάνος Μαλλιαρός κουβάλησε στην πλάτη του τον Σταύρο Φλώρο: Η συνάντησή τους δύο μήνες μετά το ατύχημα στο Survivor, δείτε βίντεο
Ο Μάνος Μαλλιαρός κουβάλησε στην πλάτη του τον Σταύρο Φλώρο: Η συνάντησή τους δύο μήνες μετά το ατύχημα στο Survivor, δείτε βίντεο
«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου», έγραψε ο Μάνος Μαλλιαρός που φέρεται πως συνέβαλε στη διάσωση του 22χρονου κατά τον τραυματισμό στον Άγιο Δομίνικο που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του
Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Σταύρος Φλώρος δύο μήνες σχεδόν μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor έπειτα από ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Αμέσως συναντήθηκε με τον Μάνο Μαλλιαρό, τον συμπαίκτη του ο οποίος φέρεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του, καθώς ήταν μαζί του τη στιγμή του τραυματισμού του.
Ο Μάνος Μαλλιαρός, την Κυριακή 19 Ιουλίου, δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τις στιγμές που πέρασαν μαζί, πηγαίνοντας εκδρομή στο Μεσορόπη Καβάλας. Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς τον κουβάλησε στην πλάτη του και τα οικεία τους πρόσωπα ακολουθούσαν από πίσω, σηκώνοντας το αμαξίδιο στα χέρια τους.
Οι δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια, με τον Μάνο Μαλλιαρό να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό: «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Μάνος Μαλλιαρός, την Κυριακή 19 Ιουλίου, δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τις στιγμές που πέρασαν μαζί, πηγαίνοντας εκδρομή στο Μεσορόπη Καβάλας. Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς τον κουβάλησε στην πλάτη του και τα οικεία τους πρόσωπα ακολουθούσαν από πίσω, σηκώνοντας το αμαξίδιο στα χέρια τους.
Οι δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια, με τον Μάνο Μαλλιαρό να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό: «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα