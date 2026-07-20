Νεκρός 80χρονος σε τροχαίο στη Λέρο, σοβαρά τραυματισμένη και η σύζυγός του
ΕΛΛΑΔΑ
Λέρος Τροχαίο δυστύχημα

Νεκρός 80χρονος σε τροχαίο στη Λέρο, σοβαρά τραυματισμένη και η σύζυγός του

Το τροχαίο σημειώθηκε καθώς το ζευγάρι κινούνταν με μοτοποδήλατο

Νεκρός 80χρονος σε τροχαίο στη Λέρο, σοβαρά τραυματισμένη και η σύζυγός του
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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18 Ιουλίου) στη Λέρο, με θύμα έναν 80χρονο άνδρα, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε η 77χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε μαζί του στο δίκυκλο μοτοποδήλατο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα, στην περιοχή κοντά στο Λακκί. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος συγκρούστηκε με το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 80χρονος και στο οποίο επέβαινε η σύζυγός του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 80χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 77χρονη συνεπιβάτιδα υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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