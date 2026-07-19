Ακυρώθηκε η συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από χαλαζόπτωση: Οι θεατές έτρεχαν για να προστατευτούν, δείτε βίντεο
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Bad Bunny Χαλαζόπτωση Χαλάζι Συναυλία Μιλάνο

Ακυρώθηκε η συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από χαλαζόπτωση: Οι θεατές έτρεχαν για να προστατευτούν, δείτε βίντεο

Μεγάλη αναστάτωση στο live του Σαββάτου 18 Ιουλίου - Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν αν θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία

Ακυρώθηκε η συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από χαλαζόπτωση: Οι θεατές έτρεχαν για να προστατευτούν, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
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Αναστάτωση προκλήθηκε σε συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από χαλαζόπτωση, με τους θεατές να τρέχουν να σωθούν όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.

Περίπου 80 χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την τελευταία εμφάνιση του τραγουδιστή στην πόλη για αυτή τη σεζόν στο πλαίσιο της περιοδείας του «Debi Tirar Mas Fotos» το Σάββατο 18 Ιουλίου, ωστόσο κατά τη διάρκεια του σόου ξέσπασε καταιγίδα με χαλάζι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχιστεί, με τους διοργανωτές να σταματούν το live και να ζητούν από τον κόσμο να εκκενώσει τον χώρο.

Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X και στο TikTok, πολλοί περίμεναν αρχικά ψύχραιμοι, προσπαθώντας να προστατευτούν με ό,τι διέθεταν, στη συνέχεια όμως άρχισαν να αποχωρούν μαζικά, κρατώντας ομπρέλες και πετσέτες πάνω από τα κεφάλια τους.

Δείτε βίντεο

Bad Bunny Concert Turns Into Chaos as Violent Hailstorm Sends Thousands Running in Milan | AA15


Κλείσιμο
@roshini.ramasamy Bad bunny concert in Milan @Live Nation Italia pls give us a refund 🤡 #badbunny #dtmf #livenation #fail #milano ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald

@martiacts Chi ci ha gufato?! #badbunny #concertoannullato #milano ♬ audio originale - Marti
Σύμφωνα με τα ξένα μέσα αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν ελαφρά, με τους διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για σοβαρότερα περιστατικά.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν το live θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, με τον Bad Bunny να αναμένεται να εμφανιστεί στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

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