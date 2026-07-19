Ακυρώθηκε η συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από χαλαζόπτωση: Οι θεατές έτρεχαν για να προστατευτούν, δείτε βίντεο
Ακυρώθηκε η συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από χαλαζόπτωση: Οι θεατές έτρεχαν για να προστατευτούν, δείτε βίντεο
Μεγάλη αναστάτωση στο live του Σαββάτου 18 Ιουλίου - Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν αν θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία
Αναστάτωση προκλήθηκε σε συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από χαλαζόπτωση, με τους θεατές να τρέχουν να σωθούν όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media.
Περίπου 80 χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την τελευταία εμφάνιση του τραγουδιστή στην πόλη για αυτή τη σεζόν στο πλαίσιο της περιοδείας του «Debi Tirar Mas Fotos» το Σάββατο 18 Ιουλίου, ωστόσο κατά τη διάρκεια του σόου ξέσπασε καταιγίδα με χαλάζι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχιστεί, με τους διοργανωτές να σταματούν το live και να ζητούν από τον κόσμο να εκκενώσει τον χώρο.
Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X και στο TikTok, πολλοί περίμεναν αρχικά ψύχραιμοι, προσπαθώντας να προστατευτούν με ό,τι διέθεταν, στη συνέχεια όμως άρχισαν να αποχωρούν μαζικά, κρατώντας ομπρέλες και πετσέτες πάνω από τα κεφάλια τους.
Δείτε βίντεο
Περίπου 80 χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την τελευταία εμφάνιση του τραγουδιστή στην πόλη για αυτή τη σεζόν στο πλαίσιο της περιοδείας του «Debi Tirar Mas Fotos» το Σάββατο 18 Ιουλίου, ωστόσο κατά τη διάρκεια του σόου ξέσπασε καταιγίδα με χαλάζι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχιστεί, με τους διοργανωτές να σταματούν το live και να ζητούν από τον κόσμο να εκκενώσει τον χώρο.
Στα βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X και στο TikTok, πολλοί περίμεναν αρχικά ψύχραιμοι, προσπαθώντας να προστατευτούν με ό,τι διέθεταν, στη συνέχεια όμως άρχισαν να αποχωρούν μαζικά, κρατώντας ομπρέλες και πετσέτες πάνω από τα κεφάλια τους.
Δείτε βίντεο
AVISO ⛈️— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 19, 2026
Fuerte temporal obliga a suspender y evacuar el concierto de Bad Bunny en Milán, Italia 🇮🇹
Un fuerte temporal de lluvia y granizo obligó a evacuar a 80,000 personas del segundo y último concierto de Bad Bunny en la ciudad italiana de Milán.
Créditos 📹… pic.twitter.com/qzHjXAGSK0
❗ Nella serata di ieri annullato il concerto di Bad Bunny a Milano a seguito di un'intensa supercella con grandine di medie dimensioni.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 19, 2026
Segnalati diversi feriti. Evacuate circa 80.000 persone. https://t.co/UWuDOVZHAu pic.twitter.com/YVXqlEmzzq
@roshini.ramasamy Bad bunny concert in Milan @Live Nation Italia pls give us a refund 🤡 #badbunny #dtmf #livenation #fail #milano ♬ Saxophones getting louder - Sped Up - AntonioVivald
@martiacts Chi ci ha gufato?! #badbunny #concertoannullato #milano ♬ audio originale - Marti
Σύμφωνα με τα ξένα μέσα αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν ελαφρά, με τους διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για σοβαρότερα περιστατικά.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν το live θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, με τον Bad Bunny να αναμένεται να εμφανιστεί στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν το live θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, με τον Bad Bunny να αναμένεται να εμφανιστεί στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα