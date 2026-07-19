Ακυρώθηκε η συναυλία του Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από χαλαζόπτωση: Οι θεατές έτρεχαν για να προστατευτούν, δείτε βίντεο

Μεγάλη αναστάτωση στο live του Σαββάτου 18 Ιουλίου - Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν αν θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα αρκετοί θεατές τραυματίστηκαν ελαφρά, με τους διασώστες που βρίσκονταν στο σημείο να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, χωρίς να υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για σοβαρότερα περιστατικά.



Δεν έχει γίνει γνωστό αν το live θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, με τον Bad Bunny να αναμένεται να εμφανιστεί στις Βρυξέλλες την Τετάρτη 22 Ιουλίου.