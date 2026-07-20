Η Ουκρανία εξαπέλυσε «καταιγίδα» από drones στην περιφέρεια της Μόσχας, τουλάχιστον 10 τραυματίες
Η Ουκρανία εξαπέλυσε «καταιγίδα» από drones στην περιφέρεια της Μόσχας, τουλάχιστον 10 τραυματίες
Η ουκρανική επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου που χαρακτηρίστηκε από τις «μεγαλύτερες» από την αρχή του πολέμου
Η Ουκρανία στοχοθέτησε τη Μόσχα και τη γύρω περιοχή με 400 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να τραυματιστούν και να ξεσπάσουν πυρκαγιές σε κτίρια, όπως δήλωσαν σήμερα Ρώσοι αξιωματούχοι.
Σε ανακοίνωση στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις Κινέζοι υπήκοοι, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone στην πόλη Ντομοντέντοβο, κοντά σε ένα από τα βασικά αεροδρόμια της Μόσχας.
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας, σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Απαντούμε, δίκαια, σε κάθε ρωσικό πλήγμα κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.
Νοτιότερα, στα ουκρανικά σύνορα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από επίθεση με drone σε χωριό κοντά στη μεθόριο.
Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την πόλη Ποντόλσκ, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, έπειτα από πλήγμα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πυρκαγιές σε κέντρο logistics της Wildberries στην Κολιεντίνο και σε αποθήκες του κέντρου logistics Yuzhnye Vorota, που φέρονται να επλήγησαν από ουκρανικά drones.
Παράλληλα, ο διοικητής των δυνάμεων drones του Κιέβου δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά drones έπληξαν επτά ρωσικά σκάφη στη διάρκεια της νύχτας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα. Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, δήλωσε μέσω Telegram ότι οι στόχοι περιελάμβαναν τρία τάνκερ και τέσσερα εμπορευματικά πλοία ξηρού φορτίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σκαφών που χτυπήθηκαν τον Ιούλιο σε 183. Ο Μπρόβντι δήλωσε επίσης ότι στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία χτυπήθηκαν επτά υποσταθμοί.
Η ουκρανική επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου το Σάββατο προς Κυριακή που χαρακτηρίστηκε από τις «μεγαλύτερες» με το συγκεκριμένο είδος οπλικών συστημάτων από τον ουκρανό πρόεδρο, που ανέφερε ότι είχαν απολογισμό έναν νεκρό και 16 τραυματίες.
Τους τελευταίους μήνες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Ρωσίας, στοχοποιώντας ιδίως υποδομές υδρογονανθράκων, για να προσπαθήσουν να της στερήσουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της.
Σε ανακοίνωση στο Telegram, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε ότι επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις Κινέζοι υπήκοοι, τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone στην πόλη Ντομοντέντοβο, κοντά σε ένα από τα βασικά αεροδρόμια της Μόσχας.
⚡️ Moscow Region is once again enjoying the consequences of the “special operation”— NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2026
Wildberries warehouses and an oil depot in Podolsk are on fire.
And Russian electronic warfare appears to have followed its trademark playbook yet again: instead of diverting a drone away from… pic.twitter.com/gq5Xv6ZIil
Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές εγκαταστάσεις εφοδιασμού και αποθήκη πετρελαίου στην περιφέρεια της Μόσχας, σε απόσταση μεγαλύτερη των 400 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Απαντούμε, δίκαια, σε κάθε ρωσικό πλήγμα κατά των πόλεων και των κοινοτήτων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στο Χ.
Νοτιότερα, στα ουκρανικά σύνορα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από επίθεση με drone σε χωριό κοντά στη μεθόριο.
Multiple fires can be seen burning this morning across the Moscow Oblast of Central Russia, including yet another distribution warehouse operated by the Russian online retailer Wildberries, amid a large-scale drone attack against the capital region by Ukraine. pic.twitter.com/bUqqp1ArJw— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026
Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να υψώνονται πάνω από την πόλη Ποντόλσκ, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, έπειτα από πλήγμα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πυρκαγιές σε κέντρο logistics της Wildberries στην Κολιεντίνο και σε αποθήκες του κέντρου logistics Yuzhnye Vorota, που φέρονται να επλήγησαν από ουκρανικά drones.
Παράλληλα, ο διοικητής των δυνάμεων drones του Κιέβου δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά drones έπληξαν επτά ρωσικά σκάφη στη διάρκεια της νύχτας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα. Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, δήλωσε μέσω Telegram ότι οι στόχοι περιελάμβαναν τρία τάνκερ και τέσσερα εμπορευματικά πλοία ξηρού φορτίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σκαφών που χτυπήθηκαν τον Ιούλιο σε 183. Ο Μπρόβντι δήλωσε επίσης ότι στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία χτυπήθηκαν επτά υποσταθμοί.
Η ουκρανική επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου το Σάββατο προς Κυριακή που χαρακτηρίστηκε από τις «μεγαλύτερες» με το συγκεκριμένο είδος οπλικών συστημάτων από τον ουκρανό πρόεδρο, που ανέφερε ότι είχαν απολογισμό έναν νεκρό και 16 τραυματίες.
Τους τελευταίους μήνες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Ρωσίας, στοχοποιώντας ιδίως υποδομές υδρογονανθράκων, για να προσπαθήσουν να της στερήσουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της.
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