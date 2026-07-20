Η Ουκρανία εξαπέλυσε «καταιγίδα» από drones στην περιφέρεια της Μόσχας, τουλάχιστον 10 τραυματίες

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Παράλληλα, ο διοικητής των δυνάμεων drones του Κιέβου δήλωσε σήμερα ότι ουκρανικά drones έπληξαν επτά ρωσικά σκάφη στη διάρκεια της νύχτας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα. Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, διοικητής των Δυνάμεων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων της Ουκρανίας, δήλωσε μέσω Telegram ότι οι στόχοι περιελάμβαναν τρία τάνκερ και τέσσερα εμπορευματικά πλοία ξηρού φορτίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των σκαφών που χτυπήθηκαν τον Ιούλιο σε 183. Ο Μπρόβντι δήλωσε επίσης ότι στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία χτυπήθηκαν επτά υποσταθμοί.