Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
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Κλέλια Ανδριολάτου Καταρράκτης Μαγιό

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι

Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη, σημείωσε η ηθοποιός και μοντέλο

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ
Στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι. 

Η ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, εικόνες από την απόδραση που έκανε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σε μερικά στιγμιότυπα εμφανίστηκε μόνη της, ενώ σε άλλα αγκαλιά με την αδερφή της, Ναστάζια και με αγαπημένα της πρόσωπα.

Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε χαμογελαστή στο χωριό των Τρικάλων με φόντο το γεφύρι της περιοχής και τον έναν από τους δύο καταρράκτες, που υπάρχει στο σημείο.  «Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο αγάπη» έγραψε η ίδια στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της

adriolatou


Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς με πολύχρωμο μπικίνι
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

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