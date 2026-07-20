Η Άννα Πρέλεβιτς πόζαρε με τις δίδυμες κόρες της: Για πόσο ακόμα θα χωράνε και οι δύο μαζί στην αγκαλιά μου;
Η Άννα Πρέλεβιτς πόζαρε με τις δίδυμες κόρες της: Για πόσο ακόμα θα χωράνε και οι δύο μαζί στην αγκαλιά μου;
Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού έγινε μητέρα για πρώτη φορά πριν από τρεις μήνες
Μια φωτογραφία με τις δίδυμες κόρες της δημοσίευσε η Άννα Πρέλεβιτς, αναρωτώμενη για πόσο ακόμα θα μπορεί να κρατάει και τις δύο στην αγκαλιά της.
Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού έδειξε την Κυριακή 19 Ιουλίου στους διαδικτυακούς της φίλους μία στιγμή από την καθημερινότητά της. Στην εικόνα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ποζάρει χαμογελαστή σε ένα καθρέφτη αγκαλιά με τα παιδιά της, εξηγώντας πως προσπαθεί να απολαύσει τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς γνωρίζει ότι θα μεγαλώσουν και δεν θα μπορεί να βγάζει για πολύ καιρό αντίστοιχες φωτογραφίες.
Πιο αναλυτικά, η Άννα Πρέλεβιτς σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Αχ, αυτή η αγκαλιά. Για πόσο ακόμα θα χωράνε και οι δύο μαζί στην αγκαλιά μου; Ρουφάω την κάθε στιγμή όσο μπορώ, γιατί ο χρόνος περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Άννα Πρέλεβιτς γέννησε στις 23 Απριλίου και έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις 10 Μαΐου, με φωτογραφίες της από το μαιευτήριο.
Η σύζυγος του Νικήτα Νομικού έδειξε την Κυριακή 19 Ιουλίου στους διαδικτυακούς της φίλους μία στιγμή από την καθημερινότητά της. Στην εικόνα που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να ποζάρει χαμογελαστή σε ένα καθρέφτη αγκαλιά με τα παιδιά της, εξηγώντας πως προσπαθεί να απολαύσει τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς γνωρίζει ότι θα μεγαλώσουν και δεν θα μπορεί να βγάζει για πολύ καιρό αντίστοιχες φωτογραφίες.
Πιο αναλυτικά, η Άννα Πρέλεβιτς σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Αχ, αυτή η αγκαλιά. Για πόσο ακόμα θα χωράνε και οι δύο μαζί στην αγκαλιά μου; Ρουφάω την κάθε στιγμή όσο μπορώ, γιατί ο χρόνος περνάει τόσο μα τόσο γρήγορα».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Άννα Πρέλεβιτς γέννησε στις 23 Απριλίου και έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στις 10 Μαΐου, με φωτογραφίες της από το μαιευτήριο.
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