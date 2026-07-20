Η Mel C των Spice Girls παντρεύτηκε και έβαλε νυφικό σχεδιασμένο από τη Βικτόρια Μπέκαμ

52χρονη

το Σάββατο 18 Ιουλίου τον γάμο τους σε παραλίμνιο κτήμα στην Κάμπρια της Αγγλίας.

Mel C, που είχε την υπογραφή της στενής

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Ντίνγκγουολ