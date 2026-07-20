Η Mel C των Spice Girls παντρεύτηκε και έβαλε νυφικό σχεδιασμένο από τη Βικτόρια Μπέκαμ
Η Mel C των Spice Girls παντρεύτηκε και έβαλε νυφικό σχεδιασμένο από τη Βικτόρια Μπέκαμ
Στον γάμο βρέθηκαν τα πρώην μέλη του συγκροτήματος, Έμα Μπάντον, Τζέρι Χάλιγουελ και Mel B
Παντρεύτηκε η Mel C των Spice Girls επιλέγοντας για την τελετή ένα νυφικό σχεδιασμένο από τη Βικτόρια Μπέκαμ.
Η 52χρονη τραγουδίστρια και το μοντέλο, Κρις Ντίνγκγουολ πραγματοποίησαν το Σάββατο 18 Ιουλίου τον γάμο τους σε παραλίμνιο κτήμα στην Κάμπρια της Αγγλίας. Σύμφωνα με τη Vogue, το ζευγάρι είχε ήδη τελέσει πολιτικό γάμο στην Αυστραλία, πατρίδα του γαμπρού, πριν από τη γαμήλια τελετή.
Όσο για το νυφικό της Mel C, που είχε την υπογραφή της στενής της φίλης και πρώην μέλους των Spice Girls, έγινε γνωστό ότι αρχικά η σχεδιάστρια της είχε δανείσει ένα φόρεμα από την προσωπική της γκαρνταρόμπα για τον πολιτικό γάμο στην Αυστραλία, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε να δημιουργήσει και το νυφικό για τη δεύτερη τελετή.
«Η Βικτόρια ήταν τόσο ενθουσιασμένη που μπορούσε να το κάνει αυτό για εμένα. Το να έχω εκείνη και την κόρη μου, Σκάρλετ, δίπλα μου σε κάθε βήμα αυτής της διαδικασίας ήταν πραγματικά πολύ ξεχωριστό. Επιπλέον, λατρεύω τα ρούχα της», δήλωσε η Mel C.
Η ίδια περιέγραψε τον γάμο της ως «χαλαρό, ρομαντικό και κομψό», ενώ εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν ήταν από τα κορίτσια που ονειρεύονταν τον γάμο τους. «Ήμουν πάντα αφοσιωμένη στην καριέρα μου και κάποια στιγμή πίστεψα ότι ο γάμος δεν θα αποτελούσε μέρος της δικής μου ιστορίας», ανέφερε. Στην τελετή βρέθηκαν επίσης τα πρώην μέλη των Spice Girls, Έμα Μπάντον, Τζέρι Χάλιγουελ και Mel B.
Η Mel C είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2025 ότι γνώρισε τον σύζυγό της μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Raya. Οι δυο τους έκαναν το πρώτο τους ραντεβού τον Νοέμβριο του 2023, παρότι εκείνη βρισκόταν στο Λονδίνο και εκείνος στο Σίδνεϊ.
Όπως είχε εξηγήσει, μετά την προηγούμενη σχέση της αναζητούσε έναν άνθρωπο εντελώς διαφορετικό. «Σκέφτηκα ότι είναι πολύ γοητευτικός και άξιζε να το προσπαθήσω», είχε πει. Το ζευγάρι δεν ανακοίνωσε ποτέ δημόσια τον αρραβώνα του. Σύμφωνα με τη Vogue, ο Ντίνγκγουολ της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη Μαγιόρκα τον περασμένο Ιούλιο. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι έγινε στο Φεστιβάλ Glastonbury το 2024, όπου φωτογραφήθηκαν να περπατούν χέρι-χέρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 52χρονη τραγουδίστρια και το μοντέλο, Κρις Ντίνγκγουολ πραγματοποίησαν το Σάββατο 18 Ιουλίου τον γάμο τους σε παραλίμνιο κτήμα στην Κάμπρια της Αγγλίας. Σύμφωνα με τη Vogue, το ζευγάρι είχε ήδη τελέσει πολιτικό γάμο στην Αυστραλία, πατρίδα του γαμπρού, πριν από τη γαμήλια τελετή.
Όσο για το νυφικό της Mel C, που είχε την υπογραφή της στενής της φίλης και πρώην μέλους των Spice Girls, έγινε γνωστό ότι αρχικά η σχεδιάστρια της είχε δανείσει ένα φόρεμα από την προσωπική της γκαρνταρόμπα για τον πολιτικό γάμο στην Αυστραλία, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε να δημιουργήσει και το νυφικό για τη δεύτερη τελετή.
Melanie ‘Mel C’ Chisholm Marries Chris Dingwall During Romantic Summer Ceremony at Lakeside Property in England https://t.co/X7LIcrMpKi— People (@people) July 19, 2026
Η ίδια περιέγραψε τον γάμο της ως «χαλαρό, ρομαντικό και κομψό», ενώ εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν ήταν από τα κορίτσια που ονειρεύονταν τον γάμο τους. «Ήμουν πάντα αφοσιωμένη στην καριέρα μου και κάποια στιγμή πίστεψα ότι ο γάμος δεν θα αποτελούσε μέρος της δικής μου ιστορίας», ανέφερε. Στην τελετή βρέθηκαν επίσης τα πρώην μέλη των Spice Girls, Έμα Μπάντον, Τζέρι Χάλιγουελ και Mel B.
Η Mel C είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2025 ότι γνώρισε τον σύζυγό της μέσω της εφαρμογής γνωριμιών Raya. Οι δυο τους έκαναν το πρώτο τους ραντεβού τον Νοέμβριο του 2023, παρότι εκείνη βρισκόταν στο Λονδίνο και εκείνος στο Σίδνεϊ.
Όπως είχε εξηγήσει, μετά την προηγούμενη σχέση της αναζητούσε έναν άνθρωπο εντελώς διαφορετικό. «Σκέφτηκα ότι είναι πολύ γοητευτικός και άξιζε να το προσπαθήσω», είχε πει. Το ζευγάρι δεν ανακοίνωσε ποτέ δημόσια τον αρραβώνα του. Σύμφωνα με τη Vogue, ο Ντίνγκγουολ της έκανε πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στη Μαγιόρκα τον περασμένο Ιούλιο. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι έγινε στο Φεστιβάλ Glastonbury το 2024, όπου φωτογραφήθηκαν να περπατούν χέρι-χέρι.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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