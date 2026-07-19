Η Κριστίνα Αγκιλέρα τραγούδησε σε εκδήλωση για τον αγώνα Αγγλία - Γαλλία του Μουντιάλ και αιφνιδίασε τους παρευρισκόμενους
Η Κριστίνα Αγκιλέρα τραγούδησε σε εκδήλωση για τον αγώνα Αγγλία - Γαλλία του Μουντιάλ και αιφνιδίασε τους παρευρισκόμενους
Η τραγουδίστρια παρουσιάστηκε με μίνι φόρεμα και γούνα και ερμήνευσε το «Ain’t No Other Man»
Μία αιφνιδιαστική εμφάνιση έκανε η Κριστίνα Αγκιλέρα σε εκδήλωση για το φετινό Μουντιάλ.
Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με το People, έδωσε το παρών σε πάρτι γνωστής εταιρείας το Σάββατο 18 Ιουλίου, η οποία διοργανώθηκε με αφορμή την προβολή του αγώνα Αγγλία – Γαλλία στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η παρουσία της αποτέλεσε έκπληξη για τους παρευρισκόμενους, με την ίδια να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μεταξύ των τραγουδιών που παρουσίασε ήταν και το «Ain’t No Other Man».
Με το look της προκάλεσε αίσθηση, καθώς επέλεξε ένα μίνι φόρεμα με στρας, μπότες πάνω από το γόνατο, λευκή γούνα με μαύρες βούλες και μαύρα γυαλιά.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια, σύμφωνα με το People, έδωσε το παρών σε πάρτι γνωστής εταιρείας το Σάββατο 18 Ιουλίου, η οποία διοργανώθηκε με αφορμή την προβολή του αγώνα Αγγλία – Γαλλία στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η παρουσία της αποτέλεσε έκπληξη για τους παρευρισκόμενους, με την ίδια να ανεβαίνει στη σκηνή και να ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Μεταξύ των τραγουδιών που παρουσίασε ήταν και το «Ain’t No Other Man».
Με το look της προκάλεσε αίσθηση, καθώς επέλεξε ένα μίνι φόρεμα με στρας, μπότες πάνω από το γόνατο, λευκή γούνα με μαύρες βούλες και μαύρα γυαλιά.
Δείτε το βίντεο
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