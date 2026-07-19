Οικογενειακές στιγμές για τη Ζιζέλ στην Ταϊτή: Οι αγκαλιές και ο χορός με τον σύζυγο και τον γιο τους στην παραλία, δείτε φωτογραφίες

από οικογενειακές διακοπές με τον ενός έτους γιο της και τον σύζυγό της Χοακίμ Βαλέντε στην Ταϊτή,

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gisele Bündchen (@gisele)

Η οικογένεια συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπως ποδηλασία, περιηγήσεις και παρατήρηση των αστεριών τη νύχτα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ζιζέλ έγραψε: «

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