Οικογενειακές στιγμές για τη Ζιζέλ στην Ταϊτή: Οι αγκαλιές και ο χορός με τον σύζυγο και τον γιο τους στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
Οικογενειακές στιγμές για τη Ζιζέλ στην Ταϊτή: Οι αγκαλιές και ο χορός με τον σύζυγο και τον γιο τους στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
Τι ξεχωριστό μέρος, έγραψε το μοντέλο στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram
Φωτογραφίες από οικογενειακές διακοπές με τον ενός έτους γιο της και τον σύζυγό της Χοακίμ Βαλέντε στην Ταϊτή, δημοσίευσε η Ζιζέλ, παρουσιάζοντας στιγμές από την καθημερινότητά τους στο νησί της Γαλλικής Πολυνησίας, ενώ μαζί τους βρίσκονταν και τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της, ο Μπέντζαμιν Ρέιν και η Βίβιαν Λέικ, τα οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Τομ Μπρέιντι.
Το 45χρονο μοντέλο μοιράστηκε μέσω Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα κρατώντας το χέρι του μωρού της, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Άλλες εικόνες δείχνουν τον Μπέντζαμιν να κρατά τον μικρό του αδελφό πάνω σε σκάφος, ενώ η Βίβιαν φαίνεται να τον αγκαλιάζει κατά τη διάρκεια της ίδιας δραστηριότητας.
Στιγμιότυπα από το ταξίδι περιλαμβάνουν επίσης στιγμές χορού, με τη Ζιζέλ Μπούντχεν και τον Ζοακίμ Βαλέντε να χορεύουν υπό τους ήχους παραδοσιακού συγκροτήματος της Ταϊτής. Σε άλλη φωτογραφία, ο Βαλέντε κρατά τον γιο τους πάνω από το νερό, την ώρα που ένα σαλάχι περνά από κάτω.
Δείτε τις φωτογραφίες
Η οικογένεια συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπως ποδηλασία, περιηγήσεις και παρατήρηση των αστεριών τη νύχτα.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ζιζέλ έγραψε: «Τι ξεχωριστό μέρος».
Το 45χρονο μοντέλο μοιράστηκε μέσω Instagram ένα στιγμιότυπο στο οποίο βρίσκεται μέσα στη θάλασσα κρατώντας το χέρι του μωρού της, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Άλλες εικόνες δείχνουν τον Μπέντζαμιν να κρατά τον μικρό του αδελφό πάνω σε σκάφος, ενώ η Βίβιαν φαίνεται να τον αγκαλιάζει κατά τη διάρκεια της ίδιας δραστηριότητας.
Στιγμιότυπα από το ταξίδι περιλαμβάνουν επίσης στιγμές χορού, με τη Ζιζέλ Μπούντχεν και τον Ζοακίμ Βαλέντε να χορεύουν υπό τους ήχους παραδοσιακού συγκροτήματος της Ταϊτής. Σε άλλη φωτογραφία, ο Βαλέντε κρατά τον γιο τους πάνω από το νερό, την ώρα που ένα σαλάχι περνά από κάτω.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η οικογένεια συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των διακοπών, όπως ποδηλασία, περιηγήσεις και παρατήρηση των αστεριών τη νύχτα.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ζιζέλ έγραψε: «Τι ξεχωριστό μέρος».
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