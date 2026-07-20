Κατερίνα Καινούργιου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές της στην Πάρο
Κατερίνα Καινούργιου: Οι φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές της στην Πάρο
Η παρουσιάστρια πόζαρε στη θάλασσα με τον σύντροφο και την κόρη της
Στην Πάρο κάνει διακοπές η Κατερίνα Καινούργιου με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, με την παρουσιάστρια να δημοσιεύει στα social media εικόνες από την οικογενειακή απόδρασή τους.
Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 19 Ιουλίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες στη θάλασσα με τον σύντροφο και το παιδί της, ενώ πόζαραν όλοι μαζί και σε άλλο σημείο του νησιού.
«Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται» σημείωσε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 19 Ιουλίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες στη θάλασσα με τον σύντροφο και το παιδί της, ενώ πόζαραν όλοι μαζί και σε άλλο σημείο του νησιού.
«Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται» σημείωσε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
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